وفاة شاب مواطن في حادث سير بسبب السرعة الزائدة

الشارقة 24:

توفي مواطن يبلغ من العمر ثلاثين عاماً إثر حادث مروري وقع، ظهر الأحد، على أحد الطرق الخارجية في الشارقة بسبب السرعة الزائدة.

وأوضح المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه المؤدي لإمارة عجمان عند الساعة الواحدة والنصف ظهر الأحد.

وفور تلقي البلاغ هرعت إلى موقع الحادث دوريات الأنجاد، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني، حيث تبين إصابة قائد المركبة بإصابات بليغة، ونقل على إثرها إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، ورغم المحاولات التي بذلها قسم الطوارئ لإنقاذ حياته إلا أنها لم تفلح حيث وافته المنية.

وأشارت لجنة تخطيط الحوادث، إلى أن السرعة الزائدة، وعدم الانتباه أثناء القيادة، أدى إلى انحراف المركبة بصورة مفاجئة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى، واستقرارها بعمود الإنارة في منتصف الطريق، وقد نجحت دوريات الشرطة المتواجدة بموقع الحادث في إخراج الشاب من المركبة قبل اشتعالها، إلا أن حالته الحرجة نتيجة الاصطدام حالت دون نجاته، ووفاته عند وصوله إلى المستشفى.

وأعرب المقدم علاي عن بالغ أسفه لوقوع الحادث ووفاة قائد المركبة، داعياً كافة مستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتمهل أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق.