"مجلس أولياء أمور الوسطى" يزور المواطن مطر الكتبي

الشارقة 24:

تحقيقاً لاستراتيجيات مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، بالتواصل مع المجتمع المحلي قام راشد المحيان رئيس المجلس، يرافقه سالم بن لاحج رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، بزيارة مطر بن عبيد بن حسن الكتبي في منزله الكائن بمنطقة فلي، والتي تأتي في إطار التواصل مع الرعيل الذي خدم الوطن، وتجسيداً لدور المجلس في زيارة الشخصيات المجتمعية والتواصل مع المجتمع المحلي.

وجرى خلال الزيارة تبادل أطراف الحديث عن الذكريات الجميلة حيث يعتبر مطر من كبار المواطنين في المنطقة ومقدم متقاعد من القوات المسلحة.

وأفاد مطر بن حسن أن الزيارة بمثابة تكريم خاص له لأنها رسمت الفرحة على الوجوه وأضاف أن لهذه الزيارات دور كبير في تقوية أواصر المحبة حيث يكون لها طابع إيجابي وذكريات جميلة ترسخ بالذاكرة.

في نهاية الزيارة شكر رئيس المجلس مطر بن حسن الكتبي على حسن الاستقبال وعلى الجلسة التي أعادتهم إلى الزمن الماضي حيث تم تكريمه بدرع المجلس.