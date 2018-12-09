عبد الله دعيفس: موازنة 2019 ترتقي بالإنسان في مختلف المجالات

الشارقة 24:

أكد عبد الله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موازنة الإمارة الباسمة، تضع نصب عينيها دوماً راحة ورفاهية وسعادة المواطن والمقيم والزائر، وتأتي مزودة بحزمة متنوعة من الخدمات والإمكانيات والمعلومات والإجراءات، من خلال تلك الرؤية التي يقدمها لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتجلى في مثل هذه الأيام من خلال الموازنة العامة للإمارة، وها هي موازنة العام الجديد تطل علينا بالكثير من الآمال والأعمال والخطوات العملية لتحقق الهدف الرئيسي الذي رسمه لنا صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشمل كل القطاعات والمجالات.

وأضاف دعيفس، أن موازنة العام 2019، جاءت منسجمة مع رؤية سموه الاقتصادية والاستراتيجية، وكما هو الحال مع عنوانها الرئيسي المتمثل بهدف كبير ركيزته الأساسية تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، فالموازنة عموماً تضع نصب عينيها دوماً ضرورة الارتقاء بالإنسان في مختلف مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والمعرفية والثقافية والفكرية.

وأوضح دعيفس، أن موازنة الإمارة للعام 2019، جاءت بنسبة نمو 10% مقارنة بالعام 2018، وقد لاحظنا في الموازنة مدى التركيز على البنية التحتية بنسبة بلغت 26% وقطاع التنمية الاقتصادية 41% وقطاع التنمية الاجتماعية 22% ما يعكس حرص سموه المستمر على التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطن والمقيم.

وتوجه دعيفس بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.