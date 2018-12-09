شرطة الشارقة تطلع على تجربة مدرسة "حماية" بشرطة دبي

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل المعايير والممارسات، قام وفد من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة برئاسة المقدم أحمد محمد المري مدير الإدارة، والمقدم جاسم محمد السويدي، بزيارة القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على تجربة مدرسة "حماية"، التي تم تطبيق فكرتها مؤخراً تحت إشراف القيادة العامة لشرطة دبي.

وكان في استقبال الوفد، العميد الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والمقدم وداد سيف عبد الرحمن مديرة مدرسة "حماية"، الذين رحبوا بأعضاء الوفد، وقاموا باصطحابهم في جولة داخل حرم المدرسة، بهدف اطلاعهم على أهداف مشروع المدرسة، والتي خصصت لأبناء العاملين بشرطة دبي، وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء أمورهم من الموظفين العاملين في القيادة، بتعليم أبنائهم وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي وإسعاد الموظفين، ورفع نسبة الرضا الوظيفي، مما يوفر بيئة عمل تساعد على استقرار العاملين نفسياً ومهنياً.

ومن جانبه ثمن المقدم المري روح التعاون التي تربط القيادتين، مشيداً بتجربة شرطة دبي في توفير بيئة عمل إيجابية لكوادرها، وذلك من خلال قيامها بتوفير أهم الاحتياجات التي ترهقهم ذهنياً ومادياً، بإزاحتها عن كاهلهم عناء تعليم أبنائهم، بعد إنجازها لمدرسة "حماية" التي أسعدت بها موظفيها.

وفي ختام الزيارة قدم المقدم المري شكره للعميد الشامسي والمقدم وداد سيف على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أهمية المعلومات التي حصلوا عليها من هذا اللقاء، متمنياً المزيد من اللقاءات في المستقبل بما يحقق الأهداف المرجوة.