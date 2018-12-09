خالد المدفع: موازنة 2019 تُحقق الرفاهية والعدالة الاجتماعية

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن موازنة عام 2019، تؤكد على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاقتصادية والاستراتيجية.

وأوضح رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" أن الموازنة تحمل معها نهج تحقيق الاستدامة المالية، والأولويات الحكومية الاستراتيجية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وضرورة الاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها، سعياً نحو تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح سعادته أن لمدينة الشارقة للإعلام "شمس"، حصة وافية من الموازنة العامة للعام 2019، ومن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود، خصوصاً أنها تشكل قيمة مضافة لرصيد الشارقة الهائل والكبير في عالم الإعلام والمعرفة والفكر والثقافة والاستثمار، وهي كمركز عالمي للابتكار، تتجاوز فكرة منطقة حرة إلى ما هو أعمق وأشمل وأكثر ديمومة، بمعنى أنها مدينة متكاملة يتوافر فيها مختلف احتياجات المشتغلين في عالم الإعلام والاستثمار وعائلاتهم ورفاهيتهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق المزيد من الفرادة والتميز والابداع والابتكار.

وتقدم سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على الجهود الكبيرة المستندة إلى رؤيته الثاقبة.