سلطان بن هده: موازنة 2019 تُحفز اقتصاد إمارة الشارقة

الشارقة 24:

ذكر سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنه في مطلع كل عام تكون الموازنة العامة للدوائر الحكومية التي يناقشها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، بين أيدي الدائرة، وذلك بعد عرضها على صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يوجه سموه بعرض الموازنة على المجلس التنفيذي.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص ودقة الموازنة لما فيه مصلحة المواطن والمقيم والمستثمر والزائر، مع التأكيد على أن تركيز الموازنة كبير في المشروعات الخدمية، والبنى التحتية، والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة وأهمية تنويع مصادر الدخل وتطويرها للحفاظ على مستوى النمو في الإمارة.

ولفت سعادته، أن الموازنة العامة تراعي دوماً الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج، ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي، وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، كما أنها لا تنسى أي قطاع أو مجال، لتمنحه نصيه الوافي الذي يرتقي به وبأداء المؤسسة عموماً بما يمنحه فرصة التقدم والنجاح والتميز.

وأوضح سعادته أن دائرة التنمية الاقتصادية، تسعى دوماً إلى تحقيق النجاح تلو النجاح، ومثل هذا النجاح والتميز والتسهيلات التي نوفرها للمستهلك والعميل والمستثمر، هي عناوين دائمة في الدائرة، ولا يمكن لها أن ترى النور لولا الدعم الكبير الذي يقدمه لنا سموه بسخاء، خصوصاً من خلال الموازنة العامة، فمثل هذا التركيز على البنية التحتية من أجل الاستمرار في تحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، يؤكد على دور الإمارة في رفد البنية التحتية وتطويرها، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات ويتلاءم مع التطور العمراني والتنمية الاقتصادية، واتساع المناطق الحرة في الإمارة.

ورفع سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد، وتقدم سعادته عن شكره وتقديره لسموه والجهود المبذولة من أجل الاستمرار في مسيرة الرفاهية والارتقاء بكل ما تقدمه الإمارة.