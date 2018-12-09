علي سالم المدفع: رفاهية المواطن من أولويات حكومة الشارقة

الشارقة 24:

ثمّن سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موازنة العام 2019.

وأكد رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن الموازنة تشكل قيمة مضافة على كل ما سبقها، سواء على صعيد الزيادة والنمو أم على صعيد شمولية الخدمات وحضورها في كل محطة وعنوان ومجال، مضيفاً أن حكومة الشارقة تضع نصب عينيها دوماً رفاهية المواطن والمقيم والزائر والمستثمر، ويتجلى ذلك في الموازنة العامة التي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالإنسان في مختلف مجالات التنمية والصحة والخدمات الاجتماعية والتعليمية والترفيهية والسياحية.

ولفت سعادته إلى أن من أبرز أهداف الموازنة العامة هي الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة، تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم مستقبلاً زاهراً، بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورها في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها الموازنة خلال السنة المالية 2019، في ظل زيادة نوعية بالنمو العام تتجاوز 10 %، مقارنةً بالعام الذي سبقه.

وأوضح سعادته أن الموازنة العامة لا تنسى حصة مطار الشارقة الدولي، الذي يشهد توسعاً وتطوراً على مر السنين، ليتعامل مع الطلب المتزايد الذي تفرضه السوق التي تتسم بالتغير والحركة المستمرة، ويهتم بشكل أساسي بتوفير الراحة والسلامة والجودة والخدمات الاحترافية، ويقدم المطار مرافق بمستوى عالمي وهو مجهز بأحدث التقنيات، حيث يواكب جميع متطلبات الحياة والتكنولوجيا الحديثة.

تعكس الموازنة العامة بما تتضمنه من خدمات وإمكانات، وإضافات عديدة، حرص صاحب السمو، وسمو ولي العهد، والمجلس التنفيذي على الاستمرار في تحقيق النجاح والرفاهية للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر.