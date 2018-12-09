هنا السويدي: موازنة 2019 تُحقق أهداف "البيئة والمحميات الطبيعية"

الشارقة 24:





أكدت سعادة هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن الموازنة العامة في كل عام تسهم في تحقيق أهداف وتطلعات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وتترجم أفكارها.

وأضافت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن الموازنة العامة للإمارة استندت على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، التي تعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته العميقة والثاقبة والمتجددة.

وأوضحت السويدي أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هو دعم كبير ومستمر وبلا حدود، وما رؤية ورسالة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إلا ترجمة لرؤية سموه وتوجيهاته، ويتجلى هذا الدعم في أكثر من مستوى ومجال، سواء ما تعلق منه بالحفاظ على البيئة، أو التوجيه بتأسيس وإنشاء المحميات الطبيعية، أو حملات التوعية، ومختلف البرامج والفعاليات التي تؤكد على ضرورة حماية البيئة والتنوع البيئي والحيوي في الإمارة.

ولفتت السويدي إلى أن الموازنة العامة للعام 2019، وما خصصته للهيئة، تسهم في استمرار فريق الهيئة في تحقيق مختلف أهدافه التي تركز على البيئة والحفاظ عليها وحمايتها وصون التنوع الحيوي، والتوعية البيئية وفقاً لرؤية سموه، وأن حصة الهيئة تتكامل مع دور وجهود فرق العمل المتخصصة في الهيئة، التي تعمل بروح الفريق الواحد من أجل حماية البيئة ومواردها الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي، من خلال البحث العلمي ووضع السياسات المناسبة للتوعية، ودعم مبدأ التنمية المستدامة، وبناء شراكة متفاعلة، والارتقاء بمنهجية الإدارة البيئية، لتكون قادرة على المساهمة في صون عناصر المنظومة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على المصالح البيئية للأجيال.

ورفعت سعادة هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي العهد، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد، معربةً عن شكرها وتقديرها لجهود سموه المبذولة من أجل الاستمرار في مسيرة الرفاهية والهناء في الإمارة الباسمة.