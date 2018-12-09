سلطان بن أحمد: موازنة 2019 تعزز المكانة الريادية للشارقة

الشارقة 24:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تركز على أهمية وضرورة الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للإمارة.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة التي اعتمدها حاكم الشارقة بقيمة 25.7 مليار درهم، تستند على حزمة من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، التي تقوم أساساً على الاستمرار في التحفيز الاقتصادي، لضمان زيادة معدلات النمو، بما يساهم في تعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وهو ما تركز عليه الموازنة العامة للعام 2019، التي تأخذ بعين الاعتبار كل المجالات والقطاعات والعمل على دعمها والاستمرار في تطويرها.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن الموازنة العامة تراعي تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية لمختلف المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وزيادة الرقعة الخضراء، ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبني منهج استراتيجي طويل الأمد يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة، وكذلك زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية البناء والتقدم والنهضة، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار، وهذا نهج راسخ في إمارة الشارقة، يحقق كل عام تقدماً نوعياً وكمياً ملحوظاً، يتجلى في كل القطاعات والمجالات.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن الشارقة ملتزمة بمواصلة التطور المستمر في سبيل تحقيق أفضل النتائج، وتستند في ذلك إلى حزمة الخطط والبرامج الأكثر حداثة، والتوجه الاستراتيجي للدائرة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي للإمارة باستخدام أفضل التقنيات والممارسة المعاصرة في أنظمة العمل المالي الحكومي، لتعزيز قدرة الحكومة في إدارة مواردها المالية بفاعلية وخدمة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات النوعية.

ورفع سموه أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه المتواصل ورعايته الدائمة لكل المؤسسات والدوائر والهيئات، والذي يتجلى في كل المجالات، وفي المقدمة منها الموازنة العامة، وما تتضمنه من إمكانات وخدمات وعمليات دعم وتطوير.