إدارة شرطة المنطقة الشرقية بخورفكان توعي سائقي مركبات الأجرة

الشارقة 24:

نظمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية متمثلة بقسم المرور والدوريات، محاضرة توعوية لسائقي مركبات الأجرة بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، حول الحوادث والمخالفات المرورية وطرق الحد منها، بحضور الرائد مبارك مسعود الحمادي رئيس قسم المرور والدوريات بالإنابة والرائد سعيد محمد الحيايي مدير فرع شؤون المرور وممثلي عن هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة - فرع خورفكان.

اشتملت المحاضرة التي قدمها المساعد أول عبد الله جولون، والمساعد جاسم البلوشي على عدة محاور منها الالتزام بقانون السير والمرور في القيادة على الطرقات الداخلية والخارجية، وإتباع القواعد المرورية اللازمة بترك المسافة الآمنة عند القيادة، وعدم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة في المناطق السكنية، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والتأكد من سلامة المركبة قبل الخروج للعمل بالإضافة إلى المخالفات المرورية الأكثر شيوعاً وهي تحميل وتنزيل الركاب بصورة خاطئة مما يشكل خطر على مستخدمي الطريق، حيث تم تقديم المحاضرة باللغتين العربية والأوردو.

وتهدف مثل هذه الحملات والمحاضرات التوعوية إلى تعزيز وعي سائقي مركبات الأجرة بالحوادث والمخالفات المرورية المرتكبة من قبلهم وكيفية الحد منها بالإضافة إلى تفعيل دور سائق التاكسي في أمن المجتمع، والوصول إلى أفضل ممارسات السلامة المرورية أثناء القيادة للحفاظ على سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطرق عموماً، كما لا تقتصر مثل هذه المحاضرات على القيادة الآمنة والالتزام بقوانين السير والمرور فحسب بل الاهتمام بضرورة أن يتحلى السائقين بالأخلاق الحميدة ومنها الأمانة والصدق في تعاملهم اليومي مع الركاب.

وتسعي شرطة الشارقة للتواصل مع جميع سائقي مركبات الأجرة لتعريفهم بنوعية المخالفات والحوادث المرورية والأكثر شيوعاً عن طريق برامج وحملات توعوية، وتفعيل الضبط المروري لتوفير طريق آمن وانسيابي لجميع مستخدمي الطريق.