مجلس راشد المحيان يستضيف ندوة "زايد روح الاتحاد"

الشارقة 24:

استضاف مجلس راشد المحيان بموقعه في مدينة الذيد، ندوة "زايد روح الاتحاد"، وذلك في إطار برامج القوافل الوعظية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، استعرضت منجزات مؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وما قدمه من أعمال جليلية لخدمة الوطن ودول العالم.

تحدث في الندوة كلاً من الواعظين عمر داود، وطاهر الفخراني.

وفي بداية الندوة، أشار راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، إلى أهمية الندوة كونها تتحدث عن شخصية سطرت اسمها في قلوب الجميع، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نهضة كبيرة وباتت عنواناً للعطاء والكرم والهيبة في كافة المستويات.

بعدها أشار الواعظ عمر داود، إلى ارتباط اسم زايد بالأعمال الخيرية والإنسانية، وصار رمزاً للعطاء العالمي في كافة الدول، حتى أن العديد من الشعوب قامت بتسمية مواليدها باسم زايد، تيمناً بسيرته العطرة.

فيما تحدث الواعظ طاهر الفخراني، من خلال كلمته التي بدأها، بأن زايد كان أمة، من خلال تتبع سيرته ومسيرته، وكان قائداً للخير، فاتحاً لأبواب الحق والرخاء وأسس الدولة على بناء متين وهو الاتحاد الذي يعد من أحد مقاصد الشريعة الإسلامية وجمع الجميع على كلمة واحدة.