شرطة الشارقة توعي الأطفال بالسلامة المرورية

الشارقة 24:

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية والرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة محاضرة توعوية حول "القاعدة الذهبية" والابتزاز الإلكتروني، والتي أقيمت بأكاديمية جيمس العالمية بدبي، ألقاها المساعد أول عبد اللطيف القاضي من إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

ركزت المحاضرة على تقديم مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة حول السلامة المرورية، كما تطرق المحاضر إلى تطبيق "القاعدة الذهبية"، وشرح كيفية الجلوس المناسب داخل الحافلة المدرسية، والصعود والنزول منها بطريقة سليمة، تفادياً لحوادث الدهس والسير، وذلك بابتعاد الطلبة والأطفال عن الحافلة بخطوات قبل أن تُواصل سيرها، فضلاً عن تضمنها محاور وقائية أخرى تُؤمّن سلامة الأطفال إلى جانب عدد من المواضيع المهمة التي تهم الطلاب في البيئة المدرسية والمجتمع ومنها مخاطر الابتزاز الإلكتروني وتوعية الأطفال حول الوقاية والحد من الجريمة، إلى جانب تنظيم مسابقات توعوية للأطفال.

يأتي ذلك في إطار حرص شرطة الشارقة وتواصلها المستمر على التواصل وتنظيم البرامج التوعوية مع المؤسسات التربوية التعليمية بجميع مراحلها لنشر الرسالة التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المرورية لديهم بما يصب في الصالح العام ويخدم الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وفي هذا الإطار أثنت إدارة الأكاديمية على الدور الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة الشارقة وتواصلها مع كافة شرائح المجتمع وذلك لنشر الوعي المروري وتحقيق السلامة المرورية.