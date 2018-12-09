العميد بن نصار يشهد تخريج برنامج "التدريب الشخصي"

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على رفع كفاءة ضباطها المحاضرين والمدربين وبما يساهم في رفع كفاءة العملية التدريبية، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الرامي إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، شهد العميد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، وبحضور المقدم محمد بطي نائب مدير الإدارة، وعدد من ضباط الإدارة، حفل تخريج "15" ضابطاً من ضباط القيادة المنتسبين لبرنامج "التدريب والتمكين الشخصي"، بفندق راديسون بلو بالشارقة.

وهنأ العميد بن نصار الخريجين، مشيداً بالبرنامج التدريبي الذي يعتبر الأول من نوعه بشرطة الشارقة، مؤكداً، أن البرنامج التدريبي يعنى في المقام الأول بالحوار التطويري المرتكز على عملية مستمرة يتم تحديد أبعادها مسبقاً، حيث يهتم البرنامج بتمكين المتدربين إلى الوصول إلى إجابات وخيارات مناسبة باعتماده على ذاته دون الرجوع إلى نقل معلومات، أو التدريب على مهارة معينه كما يكون في التدريب الاعتيادي، حيث يعتمد "التدريب والتمكين الشخصي" على الحوار، والمصاحبة، والتمكين باستخدام مهارات وصفات ونماذج مختلفة، والتي تدعم التدريب وتمكن الشخصي من الوصول وإيصال المعلومة بأسهل وأسرع وأحدث الطرق.

وفي ختام الحفل قام العميد عبد الله بن نصار مدير معهد التدريب بتسليم الشهادات للخريجين متمنياً الاستفادة مما تم تناوله في هذا البرنامج المتميز، وتطبيقه في إدارات عملهم المختلفة لتعم الفائدة المرجوة منه على الجميع، متمنياً التوفيق للجميع.