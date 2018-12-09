"كهرباء الشارقة" تُوفر أجهزة حديثة لفحص العدادات

الشارقة 24:

تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها لتطوير تقنياتها وتحديث كافة الأجهزة المستخدمة في توصيل خدماتها من مياه وكهرباء وغاز للمشتركين، من خلال إعداد خطة تطوير شاملة لمختبر فحص العدادات، ووفرت أجهزة محمولة ألمانية الصنع لفحص عدادات الكهرباء في المواقع، ودون الحاجة لرفع العدادات وفحصها بالمختبر.

والأجهزة دقيقة في احتساب نسبة الخطأ بالعدادات باستخدام نظام جديد يعد من أكثر الأنظمة دقةً في العالم، وقدرةً على فحص عدادات الكهرباء الإلكترونية والميكانيكية قبل تركيبها، وهو ما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء، وأيضاً ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الوقت والجهد.

وستوفر الهيئة خلال مارس المقبل، جهاز حديث بالمختبر يمكنه فحص 20 عداداً في الوقت نفسه.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى دائماً لاقتناء أحدث الأجهزة وأكثرها تقدماً، لتواكب كل جديد في مجال توزيع الماء والكهرباء، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وبأفضل جودة ممكنة، كما تبذل الهيئة جهودها لتقديم خدماتها بصورة متميزة تخدم بها سكان إمارة الشارقة وتحقق تطلعاتهم.

وأكد الليم أن الهيئة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى رفع الكفاءة والتميز في تقديم خدماتها لتلبي طلبات المشتركين واحتياجاتهم بتوفير أدق القراءات لعدادات المياه والكهرباء بأعلى دقة ممكنة وخالية من القراءات الخاطئة.

وأوضح ياسرعيسى الشيري مدير مختبر العدادات، أن أجهزة فحص العدادات التي وفرتها الهيئة تعمل وفقاً للمعاير العالمية IEC، وتعد معملاً متكاملاً قادراً على اختبار 20 عداداً للكهرباء في نفس الوقت، وحسب نوع العداد إلكترونياً أو ميكانيكياً وبجميع أنواع الأحمال وقبل تركيبها بأعلى دقة على مستوى العالم، حيث يتمكن الجهاز من عمل محاكاة لكافة أنواع الأحمال التي يتعرض لها العداد في الموقع بأعلى دقة ممكنة، كما يتمكن الجهاز من كشف الطاقة غير الفعالة وتشوه الموجات والترددات المختلفة عن الترددات الأساسي، وكما يمكن التحكم بالجهاز عن بعد وإرسال تقارير الفحص مباشرةً إلى نظام الفوتره CCNB .

وأشار إلى أنه تم توفير عدد 5 أجهزة محمولة لفحص عدادات الكهرباء في المواقع وهي ألمانية الصنع ودون الحاجة لرفع العدادات وفحصها بالمختبر، وهذه الأجهزة دقيقه في احتساب نسبة الخطأ بالعدادات.

وأضاف أن أجهزة اختبار عدادات المياه الجديدة تقيس الأحجام المختلفة للعدادات بحسب توصيلات المستهلكين، التي تعتمد على كمية المياه المسموح بها بالإنش، وأن هذا الجهاز يعتبر معملاً لفحص العدادات قبل تركيبها.