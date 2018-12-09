مبادرة "مودة" تنظم فعالية "ابني صديقي...ابنتي صديقتي"

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حلقة استشارية، وجلسة تفاعلية بمناسبة يوم الأسرة العربية، ضمن مبادرة "مودة"، تحت عنوان "ابني صديقي...ابنتي صديقتي".

نظمت الجلسات الخاصة بالآباء والأبناء في مركز ناشئة الشارقة، وقدمها الاستشاري الأسري الدكتور عبد العزيز الحمادي، وحضرها 20 أباً وابنه، ونخبة من الرياضيين في الساحة المحلية، أهمهم لاعب منتخب الإمارات السابق محسن مصبح.

كما نظمت جلسة أخرى للأمهات وبناتهن، في سجايا فتيات الشارقة، وقدمتها الاستشارية عائشة المطوع، وحضرتها 40 أماً وابنتها.

وأكدت لطيفة صالح تنفيذي أول برامج في مراكز التنمية الأسرية، أن الجلسة التفاعلية "ابني صديقي...ابنتي صديقتي"، تنفذ للمرة الأولى ضمن مبادرة "مودة"، الهادفة إلى توطيد العلاقة بين الأم وابنتها وبين الأب وابنه، وتدريبهم على إدارة حوار إيجابي، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الطرفين.

وأضافت أن من أهم أهداف الجلسة هو التعرف على فنون التعامل مع المراهق بطرق تربوية حديثة، واستكشاف المشكلات والتحديات التي يمر بها المراهق والمراهقة، والتعرف على مهارات تطوير شخصية المراهق والمراهقة.

وأشار الدكتور عبد العزيز الحمادي إلى أن تنظيم مثل هذه الجلسات يسهم بالفعل في تقريب المسافات بين الأب وابنه، خاصةً في ظل الظروف التي تعيشها الأسرة اليوم، حيث ينشغل الآباء عادةً بالعمل، بينما يخلق الأبناء لأنفسهم عالماً آخراً مع وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وغيرها، مما يعمق الفجوة بين الطرفين، وكان هدفنا الرئيسي من خلال هذه الورشة هو تقريب وجهات النظر بين الأب وابنه، وتدريبهم على لغة حوار فعال ومؤثر بين الطرفين.

وأكد المشاركون والمشاركات في الجلستين الاستفادة من الورشة التفاعلية التي صححت لديهم الكثير من المفاهيم، وقربت من وجهات النظر بينهم، مؤكدين على ضرورة استمرار مثل هذه الورش التي تساهم في تحقيق الاستقرار للأسرة وتساعدها على مواجهة كافة التحديات.

وترى الاستشارية عائشة المطوع مرشدة نفسية بجامعة الشارقة، أن هذه الجلسات التفاعلية بين الأم وابنتها هي فرصة لتقريب المسافات بينهما، وتصحيح المفاهيم، خاصةً أنه تم الحرص في بداية الورشة على الاستماع لمشكلات ورغبات كلا الطرفين، مما ساعد على وضع أهداف جديدة للورشة غير الأهداف التي كانت جاهزة، لتتوافق مع احتياجات الحضور وتلبي رغباتهن، ومنها تصحيح مفهوم العمر الحقيقي لسن المراهقة، والتعرف على أفكار واعتقادات المراهقة، التقليل من العصبية وتعلم مهارات إدارة حوار ناجح مع الأبناء، وغيرها من الأهداف.

وأكدت المطوع أن وجود الأم وابنتها ساهم في تقريب وجهات النظر بينهما خلال الجلسات، خاصة حين لعبنا لعبة تبادل الأدوار، حيث تمكن كل طرف من فهم الطرف الآخر بعمق أكثر، واتضحت الكثير من الأمور.

كما تم تنظيم ورشة للطبخ في سجايا فتيات الشارقة للمشاركات، بهدف تعميق العلاقة الإيجابية بين الأم وابنتها، أدارت الورشة الشيف ميرة عدنان، وأكدت أن هدفها من الورشة هو تدريب الأمهات وبناتهن على إعداد أطباق صحية لأفراد الأسرة، معاً، مما يسهم في توطيد العلاقة بينهما وتقريب المسافات.