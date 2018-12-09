"الأسرة العربية": عرس زايد العربي علامة مضيئة في الترابط الأسري

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، أن "عرس زايد العربي"، يمثل علامة مضيئة، في سجلات الترابط الأسري، ويؤكد على السلام والتآخي، بين الشعوب العربية والصديقة.

وأضاف في كلمته، بمناسبة تنظيم البرنامج الإرشادي للمشاركين في فعالية "عرس زايد العربي"، المقرر إقامته في 15 ديسمبر الجاري، بمركز إكسبو الشارقة، أن البرنامج الذي عقد للعرسان، يهدف إلى تأهيلهم وإكسابهم خبرات ومهارات، تعينهم في حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

حضر البرنامج، الذي عقد يوم السبت، في مدينة الشارقة، فتحي جبر عفانة سفير الأسرة العربية، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية في الشارقة، وهدى بن يوسف الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية، وعدد من الخبراء والمستشارين الاجتماعيين، ونخبة من العرسان.

وناقش البرنامج، أسس وأساليب الاستقرار الأسري، حيث أشارت الإعلامية عايدة عبد الحميد إلى التحديات التي يواجهها حديثو الزواج، وكيفية التغلب عليها، وأهمية التأهيل النفسي قبل الزواج.

بدوره، قدم الدكتور عبيد صالح ورقة عمل حول الاستقرار الزوجي للأسرة العربية، في ظل الانفتاح الرقمي، مستعرضاً التطورات التقنية، وكيفية تعزيز استثمارها، في خدمة الترابط الأسري.

وقدمت المدربة فاطمة الدربي، ورقة عمل حول البروتوكول الأسري، والقيم التقنية والحضارية وحسن التصرف، وتعزيز منهجية ذلك في تحقيق السعادة الأسرة.

من جهته، استعرض الدكتور عبد العزيز الحمادي، احتياجات الأزواج في عامهم الأول، والتحديات التي قد تحدث في بداية الحياة الزوجية، وكيفية التصدي لها.

بدورها، نوهت الدكتورة وفاء محمد مصطفى، إلى أهمية التزود بالمهارات الإبداعية للوصول إلى بر الأمان، بالزواج والاستقرار الأسري.