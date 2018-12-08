حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

الشارقة 24 – راشد حمدان:

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود