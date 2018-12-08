مطار الشارقة يبدأ بتطبيق قواعد للتعامل مع أمتعة المسافرين

الشارقة 24:

بدأت هيئه مطار الشارقة بتطبيق إجراءات جديده لمناولة أمتعة المسافرين، ابتداءً من الرابع من ديسمبر الجاري، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز تنافسية المطار والحد من إمكانية حدوث أي خطأ في إجراء مناولة الأمتعة.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع شركات الطيران العاملة عبر مطار الشارقة لتحديد هذه الإجراءات الجديدة، وعملت على توفير كافة المعلومات الإضافية المتعلقة بهذه الإجراءات للمسافرين على موقعها الإلكتروني.

وتتضمن الإجراءات الجديدة مواصفات محددة أبرزها عدم قبول الحقائب غير المسطحة والحقائب والأكياس دائرية الشكل، أو الأمتعة التي تتكون من قطعتين معاً وذلك عند تسليمها عند مناضد إنهاء إجراءات السفر.

ووفقاً لسياسة الأمتعة الجديدة، يجب أن يكون ارتفاع حقيبة السفر أقصاه 75 سنتيمتراً، وعرض أقصاه 60 سنتيمتراً، وطول أقصاه 90 سنتيمتراً، كما يجب أن تحتوي جميع الأمتعة المسموح بها للسفر على سطح مستوي واحد على الأقل.

ومع تطبيق هذه الإجراءات الجديدة سيتم رفض استلام أو مناولة أي أمتعة لا تلتزم بالقواعد الجديدة عند السفر عبر مطار الشارقة، أما الأمتعة التي يزيد حجمها عن هذه المواصفات فيمكن استقبالها من خلال منضدة السفر المخصصة لأمتعة السفر ذات الأحجام الكبيرة، وذلك حسب وزن الأمتعة المسموح من قبل شركة الطيران وبعد الترتيب المسبق مع شركة الشارقة لخدمات الطيران.

ويسعى مطار الشارقة إلى تطوير الإجراءات المتعلقة بعملية استلام الأمتعة من المسافرين المغادرين وتسريع إجراءات تسليمها لأصحابها لدى الوصول، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تنافسية مطار الشارقة وتعزيز دوره كمركز مهم في صناعة النقل الجوي، بالإضافة إلى ضمان انسيابية أداء شركات الطيران العاملة عبره وبالتالي ضمان رضى المسافرين.

ويستغرق الإجراء الاعتيادي لاستلام أمتعة السفر ما بين 7.5 إلى 8 دقائق في المتوسط كي تنتقل الحقيبة من منطقة التسليم إلى منطقة الفرز والتعقب، إلا أن قبول الحقائب التي لا تطابق هذه المواصفات مثل الأكياس المستديرة أو الكبيرة أو التي ليس لها طرف مسطح تسهم في تعطيل الأنظمة وتؤخر تسليم الأمتعة، وهو ما يؤثر سلباً على راحة ورضى المسافرين.

ومن أجل ضمان تجربة سفر مريحة وممتعة للمسافرين، فقد اتخذت هيئة مطار الشارقة أيضاً مبادرة يتمكن من خلالها المسافرين الذين يتوجب عليهم نقل محتويات الأمتعة المرفوضة إلى صناديق من الورق المقوى مقابل رسوم رمزية.

وقد تعامل مطار الشارقة مع عدد متزايد من الحقائب في النصف الأول من عام 2018 مقارنة مع عدد الحقائب التي تمت مناولتها في نفس الفترة من عام 2017 والتي تظهر زيادة قدرها 5٪.

ويقوم مطار الشارقة باستخدام أحدث الأنظمة لنقل الأمتعة وهو تطبيق SITA Bag Manager والذي يعمل على مطابقة الحقائب مع المسافرين، حيث يتعقب الحقائب عبر المطار في الوقت الفعلي.

وتزود SITA أكثر من 200 مطار و500 شركة طيران في جميع أنحاء العالم بأحدث أنظمة المطارات وتطبيقاتها على مدار الـ 25 عامًا الماضية.