هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة تشارك في "مهرجان الحصاد"

الشارقة 24:

تعزيزاً لقيم ومبادىء التسامح، شاركت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، متمثلة برئيسها، سعادة سالم يوسف القصير، في مهرجان "أونام"، "مهرجان الحصاد"، الذي نظمته الرابطة الهندية في الشارقة، الجمعة، في مركز إكسبو الشارقة، حيث حل سعادته ضيف شرف على المهرجان، وكان في استقباله إي. بي. جونسون، رئيس الرابطة الهندية.

وعبر القصير، عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان، مؤكداً أهميته الكبيرة لدى المجتمع الهندي إذ يمثل بداية إيجابية لكل من يحتفل به، ويأتي في إطار تعزيز التسامح بين الثقافات التي تعيش على أرض الإمارات.

وتضمن المهرجان عرضاً ثقافياً ورياضياً وترفيهياً، إلى جانب عدد من المسابقات، كما شهد محاولة تسجيل رقم قياسي يتخطى "الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس"، الخاص بتقديم أكبر عدد من وجبات "ساديا -الطعام الشهي التقليدي"، خلال فترة زمنية تتراوح بين 5-8 ساعات، كما شهد أيضاً إطلاق مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلان عن إعادة بناء وتأهيل ثلاث مدارس متضررة جراء الفيضانات التي شهدتها ولاية كيرالا الهندية، في وقت سابق من العام الجاري.