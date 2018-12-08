موقع "الشارقة الخيرية" يجمع 200 ألف درهم خلال أسابيع

الشارقة 24:

حظي الموقع الإلكتروني الذي أطلقته جمعية الشارقة الخيرية بتفاعل وإقبال واسعين، وبلغ حجم مبالغ التبرعات الواردة للجمعية من خلاله في أقل من شهرين نحو 200 ألف درهم.

وكانت الجمعية قد حدثت موقعها الإلكتروني خلال أسبوع "جايتكس" للتقنية، الأمر الذي أعطى الموقع دلالة جديدة، وشكلاً مختلفاً جذب عدداً كبيراً من المتبرعين، والمهتمين بالرعاية الإنسانية.

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية، ومديرها التنفيذي، عبد الله سلطان بن خادم، أن تحديث الموقع أثبت أهميته من واقع الإقبال على التبرعات في وقت وجيز من قبل المحسنين، مبيناً أن التبرعات خلال هذه الفترة، شملت 70 ألف درهم للمساجد، و35 ألفاً لتبرعات للآبار، ومثلها للمنازل، في حين بلغ التبرع العام لفاعلي الخير 30 ألف درهم، وتم التبرع للأيتام بمبلغ 20 ألف درهم، و10 آلاف درهم للحملات الطبية.