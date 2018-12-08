بلدية الشارقة تسلط الضوء على المنشآت الحديدية المقاومة للزلازل

الشارقة 24:

عقدت إدارة تراخيص البناء، في بلدية مدينة الشارقة، في المبنى الرئيسي للبلدية بمنطقة المصلى، وبالتعاون مع جامعة الشارقة وشركة ستيل كندا، ومقرها كندا، ورشة عمل حول "الجمل الإنشائية المعدنية المقاومة للزلازل وأهمية استخدام المثبتات الحديدية المقاومة للانبعاج".

واستهدفت الورشة مكاتب الاستشارات الهندسية، وطلبة الجامعة ومهندسي الدوائر الحكومية والبلديات، في إطار حرص البلدية على تقديم معلومات هندسية ذات أهمية كبيرة، وفق المعايير العالمية وتطبيقها في المجال الهندسي على أرض الواقع.

وحضر الورشة المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، والشيخ المهندس محمد القاسمي مدير إدارة تراخيص البناء، مع متحدثين من البلدية والجامعة وشركة ستيل كندا ولفيف من المهندسين والطلبة.

وأكد المهندس خليفة بن هدة السويدي، أن ما تشهده إمارة الشارقة من طفرة نوعية في مجال التشييد والبناء، يجعل البلدية تكثف الجهود للاطلاع على أفضل المعاير والممارسات الدولية في مجال عملها وتطبيقها، فالعمل الهندسي المتميز في الإمارة، انبثق من الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولذا تحرص البلدية على تنمية مهارات المهندسين ورفع كفاءتهم، والتعرف على أفضل الطرق الهندسية المستحدثة دولياً، وبذل كل الجهود لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية، التي عززت مسيرة التنمية والبناء.

من جانبه أوضح الشيخ المهندس محمد القاسمي، أن الورشة شملت ثلاثة محاور رئيسية، قدمها 3 محاضرين، فالمحور الأول شرح مفاهيم عامة في علم الزلازل، والمحور الثاني جاء حول مبادئ استخدام المثبتات الحديدية المقاومة للانبعاج، والثالث حول استخدام المثبتات الحديدية المقاومة للانبعاج في سوق العمل.