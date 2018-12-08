بلدية الشارقة تضيف خدمة تصديق العقود إلى خدمات "مركز الزبير"

الشارقة 24:

أكدت بلدية مدينة الشارقة، إضافة خدمة جديدة في مركز الزبير التابع لها، وهي خدمة تصديق العقود "جديد، تجديد، وبراءة الذمة"، التابعة لإدارة التنظيم الإيجاري، لتضاف إلى مجموعة من الخدمات التي يقدمها المركز، كخدمات قسم حماية البيئة، وخدمة سحب مياه الصرف الصحي، ليصبح العدد الكلي لها داخل المركز في الوقت الحالي 14 خدمة .

وأشارت البلدية إلى أن إضافة هذه الخدمات، تأتي في إطار حرصها على اختصار الوقت والجهد على المتعاملين، وتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير والمستويات، حيث يخدم المركز شريحة كبيرة من المواطنين، ولذا تولي البلدية أهمية كبيرة في أن تكون مختلف الخدمات قريبة منهم، مع العمل بشكل كبير على التوسع فيها في إطار استراتيجيتها وخطتها للتسهيل على المتعاملين، وتحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا لديهم .