شرطة الشارقة تعزز الإجراءات الوقائية من الجريمة بحملة "لا يصيدونك"

الشارقة 24:

أطلقت إدارتا الإعلام والعلاقات العامة، ومراكز الشرطة الشاملة، بالتعاون مع عدد من الإدارات الأخرى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعوية تحت شعار" انتبه لايصيدونك"، ضد ظاهرة السرقة بالحيلة، والتي كانت نقطة انطلاقها من مركز شرطة الصناعية الشامل.

وتأتي الحملة التوعوية في إطار التزام شرطة الشارقة، بتنفيذ رؤية ورسالة وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان من أجل أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع.

وتتضمن الحملة أنشطة توعوية متنوعة يتم من خلالها توزيع المطويات على أفراد الجمهور بثلاث لغات "العربية والأنجليزية والأوردية"، في كيفية الحماية من مخاطر السرقة، بالإضافة إلى نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي للقيادة.