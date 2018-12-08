الشامسي يشهد ورشة عمل "مؤسسة القلب الكبير"

الشارقة 24:

شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وبحضور مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، ورشة العمل التي نظمها مجلس شباب شرطة الشارقة، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية، والتي تهدف إلى التعريف بمؤسسة القلب الكبير، ودورها في دعم الجهود الإنسانية في جميع بقاع العالم.

حضر الورشة العميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والعميد دكتور خالد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث الشرطة، والعقيد دكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وعدد من كبار ضباط الشرطة، وجمع كبير من الضباط وضباط الصف والأفراد.

وأعرب اللواء الشامسي خلال كلمته الافتتاحية، عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مؤسس ورئيس مؤسسة القلب الكبير، على الإسهامات العظيمة التي يقدمانها في خدمة المجتمع الإنساني، حتى باتت الشارقة اليوم مقراً لانطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ترفع المعاناة عن كاهل الكثيرين من أبناء الشعوب المستضعفين، والأطفال الذين يعيشون معاناة اللجوء والفقر والحرمان، وتوفير احتياجاتهم، التزاماً بالقيم العربية والإسلامية الأصلية، وبروح التكافل والتضامن مع كل إنسان يحتاج إلى المساعدة في أي مكان على وجه البسيطة.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة، بالدور الكبير، الذي تضطلع به مؤسسة القلب الكبير في تحقيق رسالة الشارقة الحضارية والإنسانية، من خلال حضورها المشرف في شتى بقاع العالم، ووقوفها إلى جانب المستضعفين، وتقديم العون الإنساني بكافة أشكاله.

ومن جانبها ألقت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، كلمة عبرت من خلالها عن شكرها وتقديرها لشرطة الشارقة، ومجلس شباب الشرطة، لتنظيم مثل هذه اللقاءات المميزة.

وتضمنت الورشة التي قدمتها علياء المسيبي، التعريف بجهود مؤسسة القلب الكبير، ومبادراتها الإنسانية التي نجحت عام 2018 في الوصول إلى 16 دولة حول العالم.

وقد بلغ عدد المشاريع التي أنجزتها المؤسسة خلال العام الجاري 2018، نحو 20 مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون درهم، واستفاد منها ما يربو عن 650 ألف فرد من الأطفال والعائلات، وقد بلغت نسبة الزيادة في المنح المالية المقدمة عن العام الماضي2017، نحو 200%، ونسبة الزيادة في عدد المستفيدين عنه في العام الماضي 300%.