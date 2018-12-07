خميس السويدي: نسخة مميزة لـ "ضواحي7" في الشارقة والبطائح

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن مشاركة نحو 28 جهة حكومية وخاصة في فعاليات مهرجان ضواحي 7.

وأكد لـ "الشارقة 24" على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل المهرجان، والذي عقد باستراحة سد الرفيصة في خورفكان، أن المهرجان ينطلق في حديقة الرمثاء بمدينة الشارقة في 13 ديسمبر الجاري، على أن ينطلق في حديقة منطقة البطائح وللمرة الأولى في اليوم التالي، وتستمر الفعاليات حتى 28 ديسمبر.

ولفت إلى مشاركة مميزة لمعهد الشارقة للتراث طوال أيام المهرجان، فضلاً عن حفل افتتاح المهرجان الذي سيحفل بالعديد من الفعاليات المميزة والمفاجآت السارة للجمهور.

وعن جديد المهرجان هذا العام، لفت إلى تكثيف العروض المسرحية، خاصة في منطقة البطائح، والتي تتنوع بين مسرح للأطفال، ومسرح للفعاليات الوطنية.

وأشاد السويدي بجهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وبلدية خورفكان في التحضير للمؤتمر، منوهاً إلى حرص الدائرة كعادتها على استغلال فعالياتها في الترويج السياحي والبيئي لمختلف مناطق الإمارة، مشيداً بمنطقة استراحة سد الرفيصة والتي باتت متنزهاً جاذباً للحركة السياحية والعائلية من مختلف أرجاء الدولة لما تتمتع به من مقومات جمالية وحضارية مميزة.

في الختام، أشاد رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بجهود الجهات المشاركة والراعية للمهرجان في دورته السابعة والتي ستحمل في طياتها مضموناً راقياً وجاذباً للجمهور.