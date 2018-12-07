انطلاق مهرجان "ضواحي 7" في 13 ديسمبر بالشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقدت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة الخميس مؤتمراً صحافياً أعلنت خلاله تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان ضواحي، وذلك في استراحة سد الرفيصة بمدينة خورفكان.

شارك في وقائع المؤتمر سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والمهندس محمد الملا مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وخالد الشحي مدير فرع معهد الشارقة للتراث بخورفكان، وخميس سالم مدير قناة الشرقية من كلباء، وحشد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية.

وكشفت الدائرة خلال المؤتمر عن انطلاق فعاليات المهرجان في حديقة الرمثاء بمدينة الشارقة في 13 ديسمبر الجاري، على أن تنطلق الفعاليات في حديقة البطائح في اليوم التالي، ويستمر المهرجان حتى 28 من الشهر نفسه.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي على أهمية المهرجان في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، معبراً عن تمنياته أن تكون الدورة السابعة على قدر تميز الدورات السابقة للمهرجان.

وكشف السويدي عن مشاركة 28 جهة في فعاليات المهرجان الذي يضم توليفة تراثية ومجتمعية هادفة في نسخته الجديدة، مشيداً بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وجمعية الشارقة التعاونية لدورهم في رعاية المهرجان.

وأشار رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى تزامن فترة تنظيم المهرجان مع الإجازة الشتوية لطلبة المدارس، وهو ما يتيح فرصة مثالية لهم ولأولياء الأمور للاستفادة من المهرجان.

وتتضمن فعاليات المهرجان العديد من الجوانب، منها الجانب التراثي حيث يتم تخصيص ركن للجاليات العربية، وفقرات ترفيهية تتمثل في ركن الألعاب وممشى للرسم، إضافة إلى مسرح يومي، ومسابقات عدة، ومشاركات فلكلورية.