سعيد بن طحنون يشهد "الإمارات عز وفخر" في مليحة

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان مهرجان "الإمارات عز وفخر" ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 بمنطقة مليحة في إمارة الشارقة، حيث أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر المهرجان سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة الضواحي والقرى في الشارقة، ومصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية مليحة، وسلطان علي الخاصوني رئيس المجلس البلدي في مليحة، وعبدالله الشيباني الرئيس التنفيذي لوثيقة الولاء، وعلياء العرياني القائمة على تنظيم المهرجان.

وكان معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان قد زار سالم عبيد بن مياله الكتبي مدير بلدية المدام في استراحته بمنطقة البحايص بالشارقة وتبادلا التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.