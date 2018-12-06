الشارقة تختتم احتفالاتها باليوم الوطني الـ47

الشارقة 24 – وام:

اختتمت اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47 للدولة، فعالياتها التي امتدت على مدار 12 يوماً، موزعة على 7 مدن في الإمارة، شملت خورفكان ودبا الحصن وكلباء والذيد والبطائح والحمرية ومدينة الشارقة، وتضمنت 200 فعالية، منها 3 فعاليات كبرى، هي "أوبريت إمارات زايد"، على مسرح المجاز، وفعاليات منتزه الشارقة الوطني، وفعالية جزيرة العلم.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة، أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يمثل فرصة نسلط الضوء خلالها على ما تحقق من إنجازات، وقد جسدت احتفالاتنا في هذه الأيام المجيدة كل ذلك، من خلال فعاليات متنوعة جاذبة .