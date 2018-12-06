حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يشهدون أفراح المعلا

الشارقة 24 - أحمد البيرق:





حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ حميد بن أحمد المعلا، عصر الخميس، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن حميد المعلا، إلى كريمة الشيخ خالد بن أحمد المعلا، وذلك في قاعة النورس، في نادي الغولف والرماية بالشارقة.