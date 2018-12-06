سلطان القاسمي يوجه بتسريع تنفيذ مسرعات الشارقة التكنولوجية

الشارقة 24 - أحمد البيرق:





ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، والاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مقر المجمع بالمدينة الجامعية.

واستمع سموه، خلال اجتماع مجلس إدارة شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، إلى شرحٍ مفصل للمشاريع الحالية المنضوية تحت مظلة الشركة، والتي يجري تنفيذها حالياً.

وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى خطط التحديث والموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، بما في ذلك الميزانية المقترحة للعام 2019، وسياسات الموارد البشرية، وغيرها من الأمور التنظيمية.

وتمحور اجتماع مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حول تقييم المشاريع والخطط المستقبلية، وتحديث مقر المجمع وبنيته التحتية، بما في ذلك تطوير المخطط الرئيس للمجمع، بهدف استيعاب مشاريع جديدة، بالإضافة إلى بحث مقترحات ميزانية العام المقبل، وتم أيضاً إطلاع مجلس الإدارة على تطور الأعمال في المجمع، خلال الآونة الأخيرة، وإطار العمل التعاوني مع جامعة الشارقة، التي تمتلك إمكانات علمية وبحثية كبيرة، والذي قدمه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، حيث أشاد صاحب السمو حاكم الشارقة، بأعضاء مجلس الإدارة وجهودهم المبذولة، وحرصهم المتواصل، على دفع عجلة التطوير المستمر.

كما قام صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد نهاية الاجتماعين، بزيارة تفقدية إلى مرافق المجمع.

وتوقف سموه عند مشروع الزراعة الأفقية والمائية والهوائية، الذي تعمل عليه شركة مارلين العالمية، كجزء من مشروع بحثي كبير بالمجمع.

واستمع سموه من مهندسي المشروع، إلى شرح مفصل عن المشروع وفوائده، وكيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية، من طاقة شمسية ومياه مالحة، ودرجات الحرارة العالية، والرطوبة الجوية في توفير مصدر لري الزراعة، وإنجاح مشروعات نموذجية.

كما شاهد سموه عرضاً مرئياً، تضمن معلومات علمية مفصلة، عن تاريخ وأهداف وأهمية طرق الزراعة المبتكرة، وفوائدها العديدة مقارنة بالطرق التقليدية للري، ومدى مساهمتها في تنقية البيئة وتوفير المنتجات الزراعية لسكان المدن في العالم، إلى جانب دورها في الاستفادة من مياه البحار التي تغطي مساحات شاسعة، تصل إلى 70% من الكرة الأرضية.

وتوجه سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل، لتحقيق رؤية المجمع، والتي تصب في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

وأوضح سعادة المحمودي، أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المجمع، يعكس التقدم المستمر باتجاه تحقيق هذه الرؤية الطموحة، التي تلعب دوراً محورياً في تسريع مسيرة تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد المعرفة، وأكد مواصلة المجمع تنفيذ النشاطات والمبادرات التي تسهم في تحقيق تطورات جديدة في المجمع، ووضع الخطط المناسبة في إطار جهوده الرامية، إلى تحقيق أهدافه، وجعل الشارقة مركزاً للبحث الأكاديمي والابتكار وحاضنة مثالية للأعمال.

وأضاف سعادته، أن الاجتماع تطرق إلى سير العمل في المجمع، حيث اعتمد سموه الميزانية المعروضة، ووجه سموه إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم عمل المجمع، كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع الأخرى الخاصة بأنشطة وأعمال المجمع والمعنية بالتكنولوجيا الناشئة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة الأفقية، وتكنولوجيا قطاع المواصلات، إلى جانب سير العمل في المجمع التجاري للجامعة الأميركية في الشارقة، وبعض المبادرات الخاصة باستقطاب الشركات العالمية والإقليمية والمحلية والخاصة بتطوير البحث العلمي في المجمع.

وأشار إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، بارك إطلاق المجمع لمسرعات الشارقة التكنولوجية، ووجه سموه بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دعم المشروع، لافتاً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، أثنى على مشروع الزراعة المائية والأفقية والهوائية، كما وجه سموه الدوائر المحلية في حكومة الشارقة إلى التعاون مع هذا المشروع البحثي، عبر التواصل بإطلاق مبادرات تخدم أهداف وتجربة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.