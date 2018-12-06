سوق الجبيل يستضيف أطفال "الشارقة للخدمات الإنسانية"

الشارقة 24:





تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في المجتمع، استقبلت إدارة سوق الجبيل بالشارقة، أمس الأربعاء، أطفال روضة الأمل للصمّ، من أبناء مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الذين حلوا ضيوفاً على السوق، بهدف تنمية المهارات الحياتية للأطفال والتعرف على أقسام السوق والخدمات التي يقدمها، إلى زواره، حيث كان في استقبالهم المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل، وعدداً من مسؤولي السوق، الذين رافقوا الأطفال في جولة داخل السوق لاطلاعهم على أقسامه.

وفي هذا السياق، عبر المهندس حامد الزرعوني، عن سعادته بزيارة أطفال مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لسوق الجبيل، مؤكداً أن ذوي الإعاقة يعدون من شرائح المجتمع التي توليها إدارة سوق الجبيل اهتماماً عالياً، وذلك لخصوصية هذه الفئة، التي تحتاج منا إلى كل الدعم والتقدير، وتواجدهم بيننا بلا شك يساهم في تعزيز حلقات التواصل معهم ويتيح لنا التعرف على طبيعة احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة في السوق.

وأضاف الزرعوني، أن تواجد ذوي الإعاقة من الأطفال بيننا، كان مصدر سعادة وفرح لنا جميعا في إدارة السوق، حيث ساهمت الزيارة بزيادة الألفة بينهم وبيننا، ومكنتنا من الاستماع إلى بعض من مقترحاتهم سواء كانت متعلقة بحركتهم داخل السوق، أو خارجه، حتى يتم الأخذ بها خلال المستقبل، كما أتاحت لهم هذه الزيارة مقابلة أصحاب المحال التجارية في السوق والتفاعل معهم، وهو ما يمكن اعتباره أحد أنواع العلاج التي تساهم في تعزيز ثقتهم بنفسهم.

ونوه الزرعوني إلى أن مبنى السوق ومرافقه صممت بطريقة تتناسب مع طبيعة حركة ذوي الإعاقة على اختلاف أعمارهم، مضيفاً، أن عند وضع التصاميم الخاصة بمبنى السوق، تم الأخذ بعين الاعتبار توفير مرافق وممرات خاصة للمعاقين، بحيث تمكنهم من الوصول إلى السوق والتجول فيه بكل أريحيه، فضلاً عن ذلك قمنا بتوفير عدد من الكراسي المتحركة في مداخل السوق، بحيث يتم الاستعانة بها في حال الحاجة إليها.

والتقى الوفد خلال الزيارة عدداً كبيراً من أصحاب المحال التجارية، واستمعوا من المهندس حامد الزرعوني إلى شرح واف حول السوق، ومصادره، وطرق عرض الخضار والفواكه واللحوم، واشتراطات السلامة التي يجب أن تتوفر في المكان، وغيرها.

ويعد سوق الجبيل أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذي افتتح في ديسمبر 2015، كوجهة تسوق ترفيهية عائلية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين من المنتجات الطازجة التي تشمل الأسماك، اللحوم والخضروات والفواكه بجودة عالية وأسعار تنافسية. وتخضع اللحوم والأسماك في السوق للفحص الصحي للتأكد من جودتها ومطابقتها لأفضل المعايير الصحية، ويتواجد كادر مختص من قبل بلدية الشارقة للتأكد من موائمة الأسماك واللحوم والدواجن للاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة.