إذاعة الشارقة تجذب المستمعين ببرامج متنوّعة

الشارقة 24:





تقدّم إذاعة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، لمستمعيها باقة متنوعة من البرامج الدينية، والمجتمعية، والثقافية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، التي يجد فيها المستمعون بمختلف فئاتهم وأذواقهم واهتماماتهم، حظهم من الفائدة والمتعة التشويق، حيث تبث الإذاعة عبر أثيرها 94.4 FM وعلى مدار الأسبوع، حزمة متكاملة من البرامج التفاعلية الهادفة، إلى إثراء وتعزيز معارف مستمعيها في شتى مجالات الحياة.

برامج مجتمعية تفاعلية تعكس نبض المجتمع

استطاعت إذاعة الشارقة، في دورتها البرامجية الأخيرة، تحقيق نسب استماع ومتابعة عالية لبرامجها المجتمعيّة، من بينها برنامج "الأثير" الذي يبث يومياً من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 9:00 صباحاً، عدا الجمعة والسبت، ويرافق البرنامج الذي يعده ويقدمه مجموعة من المذيعين، المستمعين أثناء رحلتهم الصباحية إلى أعمالهم، في جو مفعم بالنشاط والحيوية، لينقلهم إلى عوالم مختلفة، ولا يخلو البرنامج من المشاركات التفاعلية، حيث يتيح للمستمعين التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة، والهاتف، وتويتر، إذاعة الشارقة.

كما تواصل الإذاعة، وفي نقل مباشر مشترك مع تلفزيون الشارقة، بث البرنامج ذائع الصيت "الخط المباشر" البرنامج التفاعلي الذي يبث يومياً، عدا الجمعة والسبت، في تمام الساعة 1:30 ظهراً ويستمر لمدة ساعتين، و"الخط المباشر" هو من إعداد وتقديم نخبة من الإعلاميين هم: سعادة محمد خلف المدير العام لمؤسسة الشارقة للإعلام، وحسن يعقوب أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ومحمد ماجد، وأحمد سلطان.

ويعتبر "الخط المباشر"، واحداً من أهم برامج إذاعة الشارقة والإذاعات على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية، حيث حصد في مايو الماضي، جائزة التميّز الإعلامي العربي في مجال التلفزيون، التي تقدمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن فئة "أفضل برنامج تلفزيوني حواري"، ويُشكل البرنامج حلقة وصل قويّة بين المستمعين والمشاهدين من جهة، والمسؤولين في أنحاء الدولة من جهة أخرى، ويستمر البرنامج وبذات قوته وألقه وموضوعية طرحه وتواصله مع الجمهور، ليحقق الهدف المرجو منه.

الخط الرياضي.. قضايا الرياضة تحت عدسة الخبراء

ولعشاق الرياضة، تخصص إذاعة الشارقة برنامج "الخط الرياضي"، الذي يبث يومياً، عدا الجمعة والسبت، في تمام الساعة 3:30 مساءً، ويشارك في إعداده وتقديمه كوكبة من الإعلاميين الرياضيين، من بينهم أحمد سلطان، وإبراهيم الزعابي، وخالد الحمادي، ويستهدف البرنامج الذي يأتي بتعاون وبث مشترك مع قناة الشارقة الرياضية، الشباب، نظراً لكونهم الفئة الأكثر اهتماماً والتصاقاً بالوسط الرياضي.

ويناقش البرنامج، بأسلوب نقدي مهني بنّاء، أبرز القضايا والأحداث الرياضية المحلية، فضلاً عن البحث في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع الرياضة، من خلال استضافة المسؤولين والخبراء في هذا الشأن، إعلاءً لشأن الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطور الفكر الرياضي، بما يتماشى مع الفكر الذي وضعته القيادة الحكيمة.

أمان يا بلادي.. مساحة لتعزيز الوعي بالقوانين والقضايا الأمنية

حرصاً منها على تعزيز وعي المجتمع بالقضايا القانونية، تطرح إذاعة الشارقة برنامج "أمان يا بلادي"، وهو برنامج حواري تثقيفي توعوي، يأتي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، يعده ويقدمه كلٌ من الرائد ذياب بوهندي، والنقيب ابراهيم المدفع، والنقيب أحمد الحمادي، والملازم سعود بوصيم، ويناقش البرنامج الذي يُبث الأحد من كل أسبوع عند الساعة 8:30 مساءً، في كل حلقة قضايا وظواهر أمنية، ومرورية، وشرطية، وقانونية، واجتماعية، من خلال استضافة المسؤولين ومحاورتهم.

ويهدف "أمان يا بلادي"، إلى توعية كل شرائح وفئات المجتمع بالتحديات الأمنية، وما يستجد من قوانين محلية واتحادية، كما يبرز الأخبار الأمنية في الإمارة الباسمة، واستعدادات الشرطة لتأمين الفعاليات التي تحتضنها الإمارة على مدار العام، وأحدث العمليات الشرطية، وكل ما يتعلق بأخبار من يسهرون من أجل حفظ الأمن والأمان، الذي أنعمه الله تعالى على دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبلوم على الهواء.. تعزيز ثقافة التعليم المفتوح

وعلى صعيد البرامج التعليمية والتدريبية، تواصل الإذاعة في بث برنامجها "دبلوم على الهواء"، الذي يُبث يوم الإثنين من كل أسبوع، وهو برنامج تدريبي تنموي، يعده ويقدمه الإعلامي حسن البلغوني، وتقوم فكرة البرنامج الذي انطلق في فبراير 2017، على طرح 6 مراحل تدريبية على مدى 18 حلقة، تبث عبر أثير "إذاعة الشارقة"، تتضمن ورش عمل، بواقع ثلاث حلقات لكل مرحلة، حول تخصص معين، يتم بعدها منح المشاركين الذين يتمكنون من تجاوز الاختبارات المحددة، شهادات موثقة ومعتمدة، تثبت مشاركتهم في البرنامج واستحقاقهم لها، ما يثري سيرتهم المهنية ويعزز معارفهم الشخصية، ونجح البرنامج حتى الآن في تخريج أربع دفعات في تخصصات مختلفة.

وتأتي فكرة البرنامج، في دورته الخامسة، التي تأتي بالتعاون مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بشكل أكثر إبداعية وتفاعلية، حيث يشهد البرنامج تنظيم 6 دورات تدريبية على الهواء مباشرة، تؤهل المستمعين المتفاعلين مع البرنامج الحصول على دبلوم إداري تخصصي في المجال الإداري.

بيت العمر.. مراحل بناء منزل عصري

وعلى صعيد معاش الناس، تطرح إذاعة الشارقة برنامج "بيت العمر"، البرنامج الهندسي، الذي يعده ويقدمه كلٌ من المهندس طارق الحمادي، والمهندس عبد الكريم الحوسني، ويبث يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 8:30 مساءً، والبرنامج مخصص لاستعراض ومناقشة كل خطوات ومراحل بناء المنزل، حيث يستهدف المقبلين على بناء وتجهيز مساكنهم، ليقدم لهم أفضل الممارسات المستخدمة، في تصميم وبناء المنازل العصرية.

ويستعرض برنامج "بيت العمر"، مراحل بناء المساكن بشرح مبسط، ابتداء من دراسة الميزانية المطلوبة، وعمل التصميم المناسب، مروراً بوثائق المناقصة والعقود، ومراحل التنفيذ في الموقع، وانتهاءً بإنجاز المسكن واستلام المفاتيح، ويستضيف البرنامج نخبة من المهندسين والمصممين والمختصين في مجال بناء المنشآت، كما يفتح المجال أمام المستمعين لاستعراض تجاربهم، والإجابة على أسئلتهم حول المشاكل المتكررة التي تواجههم في هذا المجال، وتوضيح أسبابها، وخطوات تجنب الوقوع فيها.

مساء الثقافة.. مجلة ترصد الشأن الثقافي

ولمحبي الثقافة، تبث الإذاعة برنامج "مساء الثقافة" البرنامج الثقافي الأسبوعي، الذي تعده وتقدمه الشاعرة والإعلامية شيخة المطيري، ويبث كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً، متضمناً فقرات عديدة تعرض على شكل مجلة ثقافية متنوعة، تتناول العديد من الموضوعات، وتشتمل المجلة الثقافية على مجموعة من الصفحات من بينها "خواطر كتاب"، و"وردة وكتاب"، و"جولة ثقافية"، و"كاتب وكتاب".

كيف نبدأ.. تجاوز تحديات الحياة

وعلى صعيد البرامج الأسرية التوعوية، تقدم الإذاعة لمستمعيها برنامج "كيف نبدأ"، من إعداد وتقديم عبد الله درويش، ومنى السويدي، الذي يستعرض سيناريوهات لمواقف الحياة اليومية، وكيفية التعامل معها، وآثارها على الأشخاص ومن حولهم، كما يخصص مداخلات هاتفية من متخصصين في مجال القضية التي يناقشها البرنامج، لتقديم حلول وخطوات عملية وعلمية للتعامل معها، ويبث البرنامج كل يوم خميس، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

تقنياتكم.. آخر أخبار التكنولوجيا

"تقنياتكم" هي مجلة تقنية أسبوعية، يعدها ويقدمها المهندس محمد بوشليبي، والمهندس محمد بالرميثة، ويتناول البرنامج كل ما هو جديد في عالم التقنية الذكية، مستعرضاً آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والاكتشافات، وكل ما هو جديد في عالم التقنيات الرقمية، ويتناول البرنامج عبر فقراته المتعددة، آخر أخبار عالم تقنية المعلومات، وأحدث ما طرح في الأسواق العالمية من أجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة، وكاميرات، وألعاب إلكترونية.

ويسلط البرنامج، الضوء وبشكل علمي، على آخر برمجيات ومحاربة ومكافحة الفيروسات، وصولاً إلى أمن المعلومات، وكيفية استخدام الحاسب بالشكل الأمثل، وجعله وسيلة للتطور والإبداع، كما يقوم البرنامج بتقييم آخر إصدارات الأجهزة، والبرامج المطروحة في الأسواق حالياً، ومميزاتها وخصائصها وجودتها، ويُبث البرنامج كل يوم سبت، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

"صحة ومجتمع".. الوقاية خير من العلاج

أما فيما يخص صحة الإنسان، فتطرح الإذاعة برنامج "صحة ومجتمع"، البرنامج الأسبوعي الذي يبث مساء كل جمعة، في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتستند فكرة البرنامج الذي يعده ويقدمه الدكتور سيف درويش، إلى تقديم حلقة حوارية حول أحد المواضيع المتعلقة بالصحة العامة ووقاية المجتمع، ويسعى البرنامج إلى تقديم صورة حية عن التحديات الصحية التي تواجه الأسرة، مع تقديم حلول عملية لها، مساهمةً في الجهود الوطنية المبذولة، لتعزيز الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

برامج دينية متنوعة

وعلى صعيد البرامج الدينية، تبث الإذاعة يومياً في تمام الساعة 6:00 مساءً، برنامج "شريعة النور"، ويعتبر البرنامج الذي يعده ويقدمه الشيخ إسحاق عبد اللطيف، من أهم برامج إذاعة الشارقة المتخصصة في الإفتاء، إذ يستضيف مجموعة من العلماء والمفتين، وأساتذة من جامعة الشارقة، الذين يتطرقون إلى الحديث عن مواضيع فقهية تفيد المستمعين، خلال الشهر الفضيل.

كما تبث الإذاعة، برنامجها "رتل" الديني، الذي يعده ويقدمه الشيخ المقرئ شيرزاد عبد الرحمن، ويبث كل جمعة وسبت في تمام الساعة 4:30 عصراً، والبرنامج هو عبارة عن رحلة إيمانية وروحانية في رحاب كتاب الله عز وجل، يأخذ فيها الشيخ شيرزاد عبد الرحمن، المستمعين في القراءات والتجويد، حيث يستمع إلى تلاوتهم ويصححها، ويعلمهم بكيفية اتقانها وتجويدها.