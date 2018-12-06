أطفال الشارقة تشارك في مسابقة "يوسي ماس" العالمية السبت

الشارقة 24:





يغادر وفد من أطفال الشارقة، يوم الجمعة، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في الدورة الثالثة والعشرين، من المسابقة العالمية لليوسي ماس، والتي ستقام خلال الفترة من 9-10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم 31 طفلاً وطفلة.

يضم الوفد كلاً من: الطفلة شما خليل، ومها السركال، وساره معاذ، وضحى أيوب، وسيف المعيني، برئاسة فوزية عباس لطفي منسق مبادرات ومشاريع في أطفال الشارقة.

وسيتنافس المشاركون مع ما نحو 3 آلاف طفل وطفلة، من 40 دولة حول العالم، لحل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق.

وتأهل المشاركون لهذه المسابقة العالمية، من خلال منافستهم مع 1100 طفل وطفلة، من جميع أنحاء الدولة، في المسابقة الوطنية لليوسي ماس، بدورتها الـ15، والتي أقيمت في شهر مايو الماضي، بنادي النصر الرياضي في دبي.

وأوضحت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن أطفال الشارقة تسعى دائماً إلى تنظيم مثل هذه البرامج، التي تمكّن الأطفال من استخدام وتطوير ذكائهم ومهاراتهم الذهنية، بشكل فعّال، لما له من أثر على مستقبلهم العلمي والمهني والشخصي، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية، التي تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية بين الأطفال واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وأضافت الكعبي، أنه استعداداً لمسابقة يوسي ماس العالمية في دورتها الـ23، خضع المشاركون إلى العديد من الدورات التدريبية في الحساب الذهني، التي أسهمت في تطوير وصقل مهاراتهم العقلية والذهنية.

وأكدت أن أطفال الشارقة، ومن خلال منتسبيها، نجحت في الحصول على جوائز ومراكز عالمية عدة، آخرها حصولها على المركزين الثاني والثالث في الدورة الـ22، لمسابقة يوسي ماس العالمية، التي أقيمت في جينتنج بماليزيا، العام الماضي.