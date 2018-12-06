"روّاد" تبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز الشارقة للاتصال

الشارقة 24:

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، مؤخراً، اجتماعاً مع مدراء ومسؤولي مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك بهدف مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

وحضر الاجتماع الذي تم في مقر المركز بمدينة خورفكان، كل من خليل المنصوري عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وأمينة محمد مدير إدارة الاتصال الحكومي في "رواد"، وفاطمة الزرعوني منسق علاقات عامة في "رواد"، ومريم السويدي منسق مشاريع في "رواد"، ومن مركز الشارقة للاتصال المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، وعبد الله النقبي رئيس قسم التشغيل، وإيمان ناصر رئيس قسم تقنية المعلومات، ومريم مبارك رئيس شعبة التسويق.

وتم خلال الاجتماع، التعريف بطبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تم الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها مركز الشارقة للاتصال والأهداف التي أنشأ من أجلها والجهات التي يتعاون معها في حكومة الشارقة.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع سبل الاستفادة من هذه الخدمات، وإمكانية تطويرها، بحيث يستفيد منها الجمهور ورواد الأعمال على حد سواء، حيث شهد الاجتماع طرح مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.

واتفق الطرفان على إقامة ورشة عمل تعريفية لموظفي مركز الشارقة للاتصال، بغرض التعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة "رواد"، والشرائح التي يمكنها الاستفادة منها.

وفي هذا الصدد، أكد خليل المنصوري، عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، أن مؤسسة "رواد" تحرص بشكل دائم على تعزيز علاقتها مع كافة الجهات الحكومية في الشارقة، وبلا شك أن تعاوننا مع مركز الشارقة للاتصال يصب في هذا الجانب، حيث نسعى إلى الوصول إلى صيغة تجمعنا معهم في مجال تعزيز الخدمات التي يمكن لرواد الاستفادة منها، على اعتبار أن مركز الشارقة للاتصال، يعد واحداً من الجهات الحكومية المهمة التي تعمل على الترويج للإمارة ومشاريعها وما تمتلكه من خدمات، وبلا شك أن تعاوننا معهم سيساهم في تعزيز الأداء لكل طرف، كما سيعزز من فاعلية الخدمات التي تقدمها "رواد" إلى رواد الأعمال والجمهور على حد سواء.

وأشار المنصوري إلى أن العلاقة مع مركز الشارقة للاتصال ستساهم في الاستفادة من بنك المعلومات التي تمتلكها مؤسسة "رواد" والتعريف بما تقدمه من خدمات عديدة لرواد الأعمال، وهو ما سيرفع من أداء المؤسسة بشكل عام، ويؤدي إلى تعزيز هويتها المؤسسية.