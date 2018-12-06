"ربع قرن" تبحث مع كوادر مؤسساتها رؤية 2018-2021

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مؤخراً، الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأربع المنضوية تحت مظلتها، أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، بهدف استعراض جهود فريق العمل ومنجزاته في رؤية المؤسسة 2018-2021، وتأكيد أثر التكاملية على تحقيق تطلعات "ربع قرن".

وجاء الملتقى، الذي تم عقده في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور مجلس أمناء المؤسسة، تحقيقًا لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المتمثلة في تمكين الأفراد والمؤسسات من بلوغ أقصى درجات العطاء والتميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع الإماراتي.

وفي كلمتها الافتتاحية، وجهت سعادة نورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة، شكرها وتقديرها لكل الكوادر العاملة في ربع قرن، والمؤسسات الأربع المنضوية، ودعم مجلس الأمناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية، تأكيداً على أهمية العمل الجماعي في تحقيق هذه الأهداف.

وأضافت النومان، أن رحلة الشارقة مع مسار تنمية الأطفال واليافعين، بدأت منذ أكثر من 3 عقود بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن، وبدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتابعت النومان: "شكلت هذه التوجهات والرؤى خطة عمل متكاملة تكللت بإنشاء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لتحمل رسالة واحدة تؤكد (أن بناء إنسان متكامل لا يأتي بفعالية أو ورشة أو حملة إعلامية، بل يحتاج إلى ربع قرن من العمل الدؤوب)".

وأكدت نورة النومان أن رؤية مؤسسة ربع قرن هي توحيد الجهود وتعزيز مفاهيم التكاملية بين المؤسسات التابعة لها، موضحةً أن هذه الاستراتيجية تلبي حاجات مجتمع إمارة الشارقة، وتواكب التسارع الكبير في العالم المعاصر.

وأعربت عن حجم التزام فريق عمل مؤسسة ربع قرن والمؤسسات التابعة لها بالرؤية التي كرسها صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته، مشيرةً إلى أن كوادرها ملتزمة في العمل حتى يصبح كل ربع قرن هو بيئة لتنشئة أجيال قادرة على النهوض بتطلعات الإمارة.

تضمن الحفل فقرة لطرح مواضيع ونقاشات متعلقة باستشراف مستقبل مؤسسة ربع قرن وسبل التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال واليافعين والشباب، حيث تم التركيز على أهمية التواصل الفعّال في تعزيز استراتيجيات المؤسسات الأربع، وقدرتها على مواجهة التحديات ودراستها بشكل يسهم في إدارة عملية التطوير المجتمعية.

وتخلّل الفقرة نقاشات متعددة حول تكامل العمل بين المؤسسات والتواصل المستمر بين أعضاء الفرق العاملة، الذي يسهم بشكل فعّال في استمرارية العمل وتعزيز نشاطات أعضاء الفرق العاملة، وإثراء معارفهم وتحقيق الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الأمناء، بما يتناسب مع رؤية المؤسسة وتوجهاتها.

وعلى هامش الملتقى السنوي الأول، احتفت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بالفرق الأكثر تعاوناً في تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالمؤسسة للعام 2018، حيث كرمت أعضاء أفضل ثلاثة فرق عمل حققت أهداف العام 2018 وتعاونت بتميز فيها، وهي: فريق الصيانة والخدمات وتطوير الأعمال الذي حصل على المركز الأول، وفريق تقنية المعلومات الذي حصل على المركز الثاني، وفريق الموارد البشرية الذي أتى في المركز الثالث.

وتقديراً لدور الجهات الداعمة للمؤسسة في بداية انطلاقتها، وجهت ربع قرن شكرها وتقديرها لداعمي المؤسسة، الذين كان لهم الدور الفعّال في العمل على تحقيق أهدافها وتطلّعاتها للمستقبل، إذ كرمت يوسف الطويل المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة الوطنية للاتصال على الدعم الإعلامي، الذي قدمه للمؤسسة في بداية انطلاقته، وأروى البيتم مدير عام شركة أورورا للاستشارات الإدارية، وفريد الأميري استشاري إداري على تواصلهم الفعّال مع مؤسسة ربع قرن، وتعاونهم المثمر في الخروج بنتائج إيجابية للمؤسسات الأربعة والمجتمع الإماراتي.