13 توصية بشأن مجلس الشارقة الرياضي للعرض على "الاستشاري"

الشارقة 24:

بهدف مواصلة تطوير القطاع الرياضي، أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته، الأربعاء، برئاسة أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة، بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة، بشأن مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي.

وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس، خلال مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي في الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

وصاغت اللجنة خلال اجتماعها 13 توصية، على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة المجلس، واطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من مقترحات بشأن التوصيات، في ختام مناقشة كافة جوانب أعمال وإنجازات وتحديات الواقع الرياضي.

وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات، حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تمكين ودعم مجلس الشارقة الرياضي و21 نادياً في إمارة الشارقة، والتي تصب محاورها في مواصلة الرقي بخدمات المجلس وتطويره بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في المجالات الرياضية، وزيادة رقعة الممارسين لكافة أنواع الرياضة على الامتداد الجغرافي للإمارة.

حضر الاجتماع كل من أعضاء اللجنة أحمد حسين بوكلاه، ونوره بن خليف الطنيجي، ووحيدة محمد عبد العزيز، وعبد العزيز النعيمي، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.