نادي دبا الحصن يطلق مبادرة "الاتحاد قوة والتفرق ضعف وهلاك"

الشارقة 24:

أطلق نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، خلال مشاركته، في احتفال مجلس الشارقة الرياضي، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، بنادي الشارقة للسيارات القديمة، مبادرة توقيعات تحت شعار "الاتحاد قوة والتفرق ضعف وهلاك"، والتي تستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

وكان الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أول الموقعين على المبادرة، بحضور خميس علي خصاو رئيس مجلس إدارة النادي.

من جهة أخرى، وتأكيداً للتلاحم الوطني الكبير بين أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، أحيا النادي يوم الشهيد، بتنكيس الأعلام ورفعها، تخليداً لذكرى الشهداء، ووفاء وتقديراً لتضحياتهم فداءً للوطن.