أشغال الشارقة تنجز التسويات الترابية لمنطقة الحراي بخورفكان

الشارقة 24:





أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أعمال التسوية الترابية، لمنطقة الحراي التجارية في خورفكان، وذلك للارتقاء بالبنية التحتية، وتحويلها إلى منطقة متكاملة توفر كافة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة، واهتمامه بشؤون المواطنين.

وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، أن مدينة خورفكان بما تضمه من مشاريع منجزة، وقيد الإنجاز، وأخرى قيد التخطيط، تحوّلت إلى مدينة تضم كافة الخدمات، إلى جانب كونها مدينة سياحية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضاف سعادته، أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة، استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في خورفكان، وأن الدائرة أنجزت تسوية منطقتي الحراي التجارية بشمال خورفكان، التي تمتد على مساحة 900 ألف متر مربع، وتخدم 1530 وحدة أرض تجارية، بتكلفة بلغت 3 ملايين درهم.

من جهته، أكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، أن الفرق بين منسوب الأرض الطبيعية، وصل في بعض المناطق، بين أعلى سطح للتربة وأدناها، إلى 4 أمتار تقريباً، وبلغت كمية القطع اللازمة 432 ألف متر مربع، أما كمية الردم فبلغت 507 آلاف متر مربع.

وأضاف المهندس محمد بن يعروف، أن المشروع يهدف إلى إيجاد مستوى واحد لمنسوب الأرض، بشكل يراعي خصوصية المنطقة المستقبلية، ويعزز من الطفرة العمرانية التي تشهدها طبيعة موقع المنطقة، حيث يتم قطع أجزاء من الجبال القائمة بالمنطقة، وتسويتها وإعادة هيكلتها، حتى يتسنى توفير الأراضي السهلية المنبسطة.

وتابع مدير إدارة الأفرع بالدائرة، أن المنطقة تندرج في إطار المناطق العصرية الواعدة، التي تحمل مستقبلاً زاهراً، وسيكون لها شأناً حيوياً في المجال التجاري، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى حرص الدائرة، على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بتعزيز الرفاهية والتطوير، في كافة مدن ومناطق الإمارة، والتي تضع خططاً متكاملة لتطويرها وتنميتها، وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لموارد المنطقة واقتصادها.

وأوضح بن يعروف، أن الدائرة أنجزت المشروع، خلال موعده الزمني المحدد، على الرغم من صعوبة التضاريس فيها، مشيراً إلى وجود تلال رملية، وانخفاض مستوى الأرض في بعض المناطق، وتابع أن مراحل العمل في المشروع، بدأت بحفر وردم وتسوية ورش التربة بالمياه ودكها واختبارها، حقلياً ومعملياً.

وأكد أن الدائرة تعمل حالياً، على أعمال التسوية الترابية لمنطقة الحراي الصناعية، والتي تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع، وتبلغ كمية القطع اللازمة 2.5 مليون متر مربع، أما كمية الردم فتبلغ 1.2 مليون متر مربع، وتخدم 930 قطعة أرض، وأن نسبة الإنجاز فيها بلغت 60%.

وكانت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، قد أنجزت العام الماضي، تسوية الأراضي السكنية في منطقة الحراي بخورفكان، على مساحة 600 ألف متر مربع.