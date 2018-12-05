حاكم الشارقة يطلع على مشروع السكك الحديدية الإماراتية

الشارقة 24 - راشد حمدان:





استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في مستهل اللقاء، بسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وتطرق اللقاء إلى مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وتطوراته وإنجازاته وخططه.

واطلع سموه على آخر التطورات في مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، والذي سيربط إمارات الدولة، وفق شبكة حديثة ومتطورة.

وتعرف سموه، على الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأهم القطاعات التي سيعمل عليها مشروع السكك الحديدية، فضلاً عن الفوائد المتوقعة والمرجوة لهذا المشروع الحيوي، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والبيئية، حيث تدعم شبكة السكك الحديدية النمو المستقبلي بنظام نقل مستدام وآمن وحديث، سيسهم في تخفيف عدد المركبات المستخدمة على الطرقات، ما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية، بفضل معاييرها العالمية المستوى، وستعمل على تحسين حركة نقل السلع والأفراد عبر ممرات تجارية جديدة.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من السكك الحديدية البالغ طولها 264 كيلومتراً في عام 2015، وسيتم البدء في المرحلة الثانية من المشروع، والذي سيمتد على مسافة 605 كيلومترات من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غرباً، مروراً بإمارة الشارقة وصولاً إلى إمارة الفجيرة في الساحل الشرقي، على أن يتبعها عدد من المشاريع المستقبلية لاستكمال الشبكة، ومن المتوقع أن يزداد حجم النقل من 7 ملايين طن سنوياً، إلى أكثر من 50 مليون طن سنوياً.

وتوجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمامه وحرصه على إنجاز مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، مشيداً سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود واهتمام كبير لتطوير المشاريع الاستراتيجية في الدولة، مؤكداً سموه على أهمية هذا المشروع الوطني الذي يعد نقلة نوعية ويؤسس قطاع نقل جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحقق العديد من الفوائد، محلياً ودولياً، ويربط مدن الدولة والمناطق الصناعية ويحفز التنوع الاقتصادي ويدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أن هذا المشروع يعبر عن التزام شركة الاتحاد للقطارات تجاه دولتنا، لتكون الإمارات بين أفضل دول العالم في جودة النقل، بما يتماشى مع رؤية 2021، التي تسعى إلى تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يطور من بيئة الأعمال، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات، حيث تعمل الشبكة كمحفز للنمو الاقتصادي، من خلال ربط المراكز التجارية والصناعية الرئيسة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة للأجيال القادمة.

حضر اللقاء، سعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، وأعضاء مجلس شركة الاتحاد للقطارات، معالي فلاح محمد الأحبابي، وسعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.