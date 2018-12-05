مدرسة الوفاء لتنمية القدرات تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الشارقة 24:

في إطار احتفالها باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة، تحت شعار "تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وضمان الشمولية والمساواة"، نظمت مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، يوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات والأنشطة، بهدف المساهمة في اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، كي تكون الإعاقة مشمولة في جوانب التنمية كافة، وتسليط الضوء على التقدم والعقبات، في تنفيذ السياسات المراعية للإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام، لكسر الحواجز، وفتح الأبواب من أجل مجتمع شامل.

وأكدت الدكتورة سامية محمد صالح مديرة المدرسة، أن شعار هذا العام يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأعلنت أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تسعى دائماً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الخدمات التي تقدمها، للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن شعار اليوم العالمي، يأتي منسجماً مع رسالة وأهداف المدينة، التي لا تدخر جهداً في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأوضحت مديرة المدرسة، إنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه، أن يسرّعوا العملية الرامية، إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، خاصة ضمن سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية، وأكدت أنه ينبغي للحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن احتفال المدرسة، لم يقتصر على الفعاليات والأنشطة، بل ضم العديد من الورش الفنية والمهنية، بمشاركة الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم الأسوياء، وأكدت أهمية الدمج في تعزيز ثقة الأشخاص ذوي الإعاقة بأنفسهم، وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات.

ومن المقرر، أن تنظم المدرسة، يوم الخميس، جلسة بعنوان "معاً نرتقي"، بهدف تدريب الأمهات على كيفية تدريب أبنائهن ضمن الفصول، وندوة في التاسع من ديسمبر الجاري، بقصر الثقافة في الشارقة، بعنوان "المراحل الطبيعية لنمو الطفل"، بهدف توعية أولياء الأمور والاختصاصيين.