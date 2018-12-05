ليلى البلوشي: ملتقى الاتصال والأسرة يؤكد أهمية الاتصال الحكومي

الشارقة 24 – ناصر فريحات:





أعلنت ليلى البلوشي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، انطلاق فعاليات الدورة الأولى لملتقى التنمية للاتصال المؤسسي، تحت عنوان "ملتقى الاتصال والأسرة"، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالمدينة.

وأكدت البلوشي، أن الملتقى يسلط الضوء على أهمية الاتصال الحكومي، وأهم التجارب المؤسسية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال ذاته، وتعميم الاستفادة على مختلف موظفي الاتصال الحكومي، في الجهات المحلية بالشارقة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الإمارة، في مجال العمل المؤسسي الخاص في مجال الاتصال، لوضع آليات لتنسيق العمل المستقبلي، وبناء الشراكات المجتمعية، مع هذه المؤسسات.

وأضافت مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في إدارة مراكز التنمية الأسرية، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الملتقى استهدف كبار الشخصيات، وموظفي الاتصال الحكومي في مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

ولفتت البلوشي، إلى أنه تم استعراض تجربة أفضل استراتيجية في الاتصال الحكومي لعمل دؤوب قامت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحقيقاً لأهداف الملتقى، بالاستفادة من التجارب المطروحة، لتطوير الآليات والأنظمة المتبعة، في مراكز التنمية الأسرية، ولإعداد قاعدة بيانات لموظفي الاتصال المؤسسي في مختلف الجهات، وإيماناً من الإدارة بالأدوار التكاملية بين المؤسسات في استثمار الأفكار الداعمة.