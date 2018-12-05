مراكز التنمية الأسرية بالشارقة تطلق ملتقى الاتصال المؤسسي

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، انطلقت فعاليات ملتقى التنمية للاتصال المؤسسي، تحت عنوان "ملتقى الاتصال والأسرة"، في دورته الأولى، يوم الخميس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وانطلقت فعاليات الملتقى، وفق رؤية مراكز التنمية الأسرية، حول أهمية الاتصال، باعتباره النقطة المحورية، التي تنطلق من خلالها المؤسسة، للولوج في المحيط المؤسسي والمجتمعي، والتي ترسم من خلاله، المسار الذي يعمل على إيصال خدمات وبرامج المؤسسة للجمهور.

ومن هذا المنطلق، وسعياً لتوطيد العلاقات مع المؤسسات المجتمعية، ولتنسيق عملية الاتصال والترويج عن إدارة مراكز التنمية الأسرية، تبنى قسم الاتصال المؤسسي، إقامة ملتقى التنمية الأسرية للاتصال المؤسسي، والذي سلط الضوء على أهمية الاتصال الحكومي، وأهم التجارب المؤسسية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال ذاته، وتعميم الاستفادة.

استهدف الملتقى، كبار الشخصيات، وموظفي الاتصال الحكومي، في مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأكدت سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها ليلى البلوشي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، أن عملية الاتصال تعد شرياناً حيوياً لأية مؤسسة أو جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة، حيث لا يمكن للمؤسسات أن تحقق أهدافها، من دون وجود شبكة اتصال فعالة، تتواصل من خلالها مع شركائها، والأطراف المعنية، لإيصال الرؤى والسياسات والأهداف المطلوب تحقيقها.

وأضافت أنه من هذا المنطلق، تسعى الدولة جاهدة، إلى إقامة المنتديات السنوية للاتصال الحكومي، وعلى رأسها إمارة الشارقة، والتي تهدف من خلالها، إلى إرساء معايير عصرية لمفهوم ومهام الاتصال الحكومي، ومنحه بعداً تنموياً ومجتمعياً، باعتباره أحد الأدوات المساهمة في تطوير العمل الحكومي، وأكدت أن هذا اللقاء، يأتي لتحقيق تكامل الأدوار والمسؤوليات.

واستعرض الملتقى، تجربة أفضل استراتيجية في الاتصال الحكومي لعمل دؤوب، قامت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث قدم العرض الملازم أول علي القحطاني مدير فرع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بإدارة الإعلام الأمني.

وفتح الملتقى باب النقاش أمام المشاركين، بهدف الاستفادة من التجارب المطروحة، لتطوير الآليات والأنظمة المتبعة في مراكز التنمية الأسرية، ولإعداد قاعدة بيانات لموظفي الاتصال المؤسسي في مختلف الجهات.