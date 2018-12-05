بلدية الذيد تحرر 17 مخالفة ضد سيارات نقل البضائع

الشارقة 24:





نفذت بلدية مدينة الذيد، ممثلة في قسم السلامة والتفتيش البلدي مؤخراً، وعلى مدار يومين، حملة تفتيشية على سيارات نقل البضائع داخل المدينة، والتي تحمل بضائع غير غذائية كالملابس ومواد البناء وغيرها، وذلك للتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة للنقل، وعدم مخالفتها لبنود واشتراطات التصريح، حيث تبين التزام أكثر من 85% بالاشتراطات المطلوبة.

وأكد علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود البلدية، التي تولي اهتماماً كبيراً، بتوفير أعلى المعايير الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين، تماشياً مع الرؤية الشاملة لإمارة الشارقة، التي تضع تهيئة أجواء مثالية بالمدينة، في مقدمة أولوياتها، واتساقاً مع دور البلدية الرقابي والتوعوي، المتمثل في ضبط الأسواق، ورفع مستوى الوعي بأهمية ذلك، وإلزام أصحاب سيارات نقل البضائع، بتطبيق المعايير المتبعة في هذا المجال.

وأوضح مدير بلدية مدينة الذيد، أن الحملة، التي نفذها مفتشو قسم السلامة والتفتيش البلدي، على مدار يومين، شملت 143 سيارة نقل تحمل بضائع مختلفة مثل الملابس والألعاب والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء وغيرها من الأنشطة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 17 مخالفة، وهو ما يعني التزام أكثر من 85% من أصحاب السيارات بالاشتراطات المطلوبة، منوهاً إلى أن معظم المخالفات، تمثلت بانتهاء مدة التصريح، والقيام بنشاط مغاير للتصريح الممنوح.

ولفت الطنيجي، إلى أهمية استخراج التصاريح اللازمة، لنقل البضائع، والالتزام بالبنود التي تتضمنها، مع ضرورة تجديد التصريح قبل انتهاء موعده، والالتزام بالنشاط المسموح به، تجنباً للمخالفة.

وأكد مدير بلدية مدينة الذيد، أن هذه الحملات المتخصصة، تستمر على مدار العام، لضمان التزام أصحاب سيارات نقل البضائع، بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، انطلاقاً من حرص البلدية الدائم، على توفير بيئة نظيفة وآمنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة وتطويرها، والنهوض بها، باعتبار الذيد عاصمة المنطقة الوسطى في الإمارة الباسمة.