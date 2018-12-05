قائد وضباط شرطة الشارقة يوقعون على أكبر رسالة حب ووفاء لزايد

الشارقة 24:





وقع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية، وعدد من كبار الضباط بشرطة الشارقة، بمقر الأكاديمية، على أكبر رسالة حب ووفاء، للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويأتي التوقيع، ضمن مبادرة أطلقتها شرطة أبوظبي، برعاية مجموعة الفطيم، في إطار فعاليات "عام زايد 2018"، وهي عبارة عن سيارة كبيرة متنقلة، تحمل أكبر رسالة ورقية، تجوب جميع أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد سعادة اللواء الشامسي، أن ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستبقى حية لدى أبناء زايد، وسيتذكرون دائماً الرجل الذي كرّس حياته، لبناء الدولة على أسس متينة وقوية، أسهمت فيما وصل إليه الاتحاد، إلى مرتبة الدول المتقدمة، وأصبحت محط أنظار العالم، في التنمية والازدهار والتطوّر والتقدم، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد، أسس الدولة على نهج إنساني وحضاري، عنوانه العطاء والريادة والتسامح وحب الوطن والوحدة والاتحاد.

واستمع سعادته، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وكبار الضباط، من رئيس فريق المبادرة، المقدم علي الدرمكي من شرطة أبوظبي، إلى شرح عن المبادرة، التي تعكس حب وتقدير أبناء الإمارات، لشخصية زايد الخير، وتخليداً لإرثه وترسيخاً لقيمه، طيب الله ثراه.