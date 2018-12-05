إصلاحية الشارقة تنفذ حملة طبية لزراعــة الأسنان لنزلائها

الشارقة 24:





بمناسبة يوم التطوع العالمي، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، نفذت إدارة المؤسسة العقابيــة والإصلاحيــة بالقيادة العامــة لشرطــة الشارقة، الحملة الطبية الـ 14 لزراعــة الأسنان للنزلاء، بالتعاون مع معهد البحوث لزراعة الأسنان بدبي، بحضور العقيد عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة، والعقيد منى سرور مديرة فرع سجن النساء، وعدد من ضباط المؤسسة.

وشارك بالحملة، 49 من كبار الأطباء الاستشاريين، والمتخصصين بالأشعة، إلى جانب ممرضين من ذوي الكفاءة العالية، من مختلف المراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتور سهيل حسيني.

وتأتي الحملة، التي استفاد منها 33 نزيلاً ونزيلة، إيماناً وحرصاً من القيادة العامــة لشرطــة الشارقة، على توفير الرعايــة الصحيــة الملائمــة للنزلاء، والحصول على كافــة حقوقهـم.

وأكد العقيد عبد الله إبراهيم، حرص المؤسسة، على توفير بيئة صحية لنزلائها، بتنفيذ عدد من المبادرات والحملات الصحية طول العام، بهدف نشر الوعي، وأثنى على التعاون الذي يبديه معهد البحوث لزراعة الأسنان، لإنجاح الحملة.