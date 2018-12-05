استشاري الشارقة يجيز مشروع موازنة حكومة الإمارة 2019

الشارقة 24:





أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2019م، بشأن الموازنة العامة، لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية 2019م، وذلك في جلسته الخامسة التي عقدها، يوم الأربعاء، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس .

وناقش المجلس، مشروع القانون، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية.

وأشارت سعادة خولة الملا، إلى أنه ورد إلى المجلس، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية 2019م، لنظر المشروع على وجه الاستعجال، حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكدت سعادتها، إحالة مشروع القانون، على وجه الاستعجال، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لدراسته، ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع مستعجل، يوم الثلاثاء الماضي، لهذا الغرض.

وثمنت سعادة رئيسة المجلس، اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما اللامحدود، لكافة الدوائر والهيئات الحكومية، وحرصهما اللافت على الاطلاع، ومتابعة الموازنة التقديرية، في إطار رؤية سموهما، للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي، وتمكينه من القيام بدوره وخدماته، تجاه المجتمع.

من جهته، أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بجهود المجلس الاستشاري، وتعاونه مع الدائرة، في دراسة مشروع قانون الموازنة، وأعرب عن شكره وتقديره، للملاحظات الهادفة والموضوعية التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، وأكد حرص دائرة المالية المركزية، الدائم على تبني التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، والعمل على الارتقاء بالمنظومة المالية للحكومة .

ثم تلا عضو المجلس راشد الهناوي النقبي، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن مشروع موازنة حكومة الشارقة لعام 2019م .

وبعد النقاش من قبل الأعضاء، والاستماع إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية، أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية 2019م.