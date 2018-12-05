شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية خاصة بعبور المشاة

الشارقة 24:





أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة لتوعية المشاة، بالعبور الصحيح للطريق، ومن الأماكن المخصصة لهم، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً، والوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطريق.

وأكد الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدوريات، أن الحملة هدفت إلى تكثيف التوعية الخاصة بعبور المشاة، ومستخدمي الطريق، ورفع الوعي المجتمعي، بشأن العبور الآمن، ولفت إلى أنه تم توزيع الهدايا والمطويات التوعوية، التي أعدت بكافة اللغات، على العديد من أفراد الجمهور، في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وأشار الرائد خاطر، إلى المسؤوليات التي يجب اتباعها من قبل السائق، كالالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته، والتقيد بإشارات المرور، ولوحات الطريق الإرشادية والتحذيرية، وتخفيف السرعة في الشوارع المزدحمة بالمارة، والتوقف التام عند علامات الوقوف، والأماكن المخصصة لعبور المشاة، ومنحهم أولوية العبور الآمن، وتوخي الحيطة والحذر، والاستعداد للتصرف السليم للطوارئ.

كما لفت إلى مسؤوليات المشاة، بعبور الشارع من الأماكن المخصصة لهم، بسرعة معقولة، وبخط مستقيم، مع مراقبة حركة المرور، وتجنب الانشغال أثناء العبور، وعدم تخطي الشوارع، إلا بعد التأكد من سلامة العبور، تجنباً للحوادث .

ودعت شرطة الشارقة، قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق من المشاة، التقيد بقوانين السير والمرور والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة، حفاظاً على سلامة عابري الطريق .