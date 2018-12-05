مصرف الشارقة الإسلامي يشارك "الخليج الطبية" الاحتفال باليوم الوطني

الشارقة 24:

مواصلةً لسلسلة مشاركاته في برنامج التواصل المجتمعي، شارك مصرف الشارقة الإسلامي، مؤخراً، في الحفل الذي نظمته جامعة الخليج الطبية في عجمان، بمناسبة الذكرى الـ 47 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقدم الحضور الدكتور حسام حمدي مدير الجامعة، الذي رحب بفريق عمل مصرف الشارقة الإسلامي، مؤكداً على العلاقة المتينة التي تربط الجامعة بالمصرف.

كما حضر الحفل عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وعدد من موظفي ومسؤولي المصرف.

وأكد حسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمصرف الشارقة الإسلامي، حرص المصرف على تعزيز تواجده في الجامعات المميزة وبين الطلبة، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، وسعياً منه إلى توفير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تسهل على الطلبة، وتتيح لهم الاستفادة من التسهيلات المقدمة حصرياً لهم.

وبادر فريق مصرف الشارقة الإسلامي المشارك في الحفل، إلى التعريف بالمصرف وخدماته وتسهيلاته وفروعه، من فتح الحسابات والحصول على بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقاً، إلى التمويل الدراسي، وغيرها من الخدمات للطلبة، كما تم تقديم عدد من المسابقات التي خصصت لها جوائز قيمة، شملت بطاقات "وطني" بقيمة 500 درهم لكل بطاقة، وأجهزة حاسوب محمولة، إضافةً إلى السحب على مسابقة "أنستغرام".

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الطلبة مع الفقرة التعريفية والمسابقات المتنوعة التي قدمها مصرف الشارقة الإسلامي، معربين عن سعادتهم بهذا المبادرة من المصرف.