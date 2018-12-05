مع "عام زايد"

بلدية الحمرية تواصل توزيع "كسوة الشتاء" على الفئات المساندة

  • الأربعاء 05, ديسمبر 2018 في 9:48 ص
  • جانب من مبادرة كسوة الشتاء
    جانب من مبادرة كسوة الشتاء
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قامت بلدية الحمرية، وللعام الثالث على التوالي، مواصلة مبادرتها "كسوة الشتاء"، من خلال شراء الملابس الشتوية وتوزيعها على كافة الفئات المساندة بالبلدية، وذلك تزامناً مع "عام زايد".
الشارقة 24:
 
واصلت بلدية الحمرية وللعام الثالث على التوالي، مبادرتها في توزيع "كسوة الشتاء"، على كافة كوادرها من الفئات المساندة والعمال بمختلف إدارات وأقسام البلدية، ضمن "عام زايد"، تعزيزاً لأركان التكافل الاجتماعي من خلال الاهتمام بهذه الفئة.
 
بدوره، أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أهمية المبادرة التي تأتي تزامناً مع عام زايد، بإدخال الفرحة على كافة الفئات المساندة بالقيام بشراء الملابس الشتوية وتوزيعها عليهم.
 
وأشار الشامسي إلى أن المبادرة تضمنت توزيع عدداً من الملابس مختلف الأحجام، التي تقيهم من برودة الطقس لاسيما خلال ساعات الليل المتأخرة وفي النهار الباكر.
 
وأشاد الشامسي بجهود قسم العلاقات العامة في البلدية، لحرصهم على تنفيذ هذه المبادرة وما بها من قيم إنسانية عالية.