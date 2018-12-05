"خيرية الشارقة" توفد 60 من ذوي الإعاقة لأداء العمرة

الشارقة 24:

ودعت جمعية الشارقة الخيرية، يوم الثلاثاء، من مطار الشارقة الدولي، معتمريها من فئة ذوي الإعاقة، المنتسبين إلى نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، والموفدين إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك العمرة، عبر حملة "تيسير عمرة"، ضمن مبادرات اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة.

وأكد عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، أن حملة "تيسير عمرة"، التي تم إطلاقها ليستفيد منها 60 شخصاً من ذوي الإعاقة المنتسبين إلى نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، تدخل ضمن مبادرات الجمعية لليوم الوطني الـ47 للدولة، وكشف أنه تم تحديد المستفيدين من المكرمة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، تم الانتهاء مبكراً من دراسة طلبات المتقدمين للحصول على المكرمة، وبعد إجراء البحث الميداني للحالات، بالتنسيق مع نادي الثقة للمعاقين، تم الانتهاء من ترتيبات الرحلة، من حيث حجز تذاكر الطيران للمعتمرين، وتوفير أماكن الإقامة بفنادق قريبة من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تواجد مشرف مرافق مع الحملة، يشرح المناسك، ويعرف المعتمرين، بكيفية أدائها، والرد على استفساراتهم.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، أن أداء مناسك العمرة يعتبر حلماً يتمناه كثيرون، ممن منعتهم ظروفهم المادية من تحقيقه، لذا سارعت الجمعية إلى تحقيق أمنيتهم، ومنحهم تلك المكرمة.

ولفت إلى أن الجمعية تحرص بشكل سنوي، على تنفيذ حملة "تيسير عمرة"، مشيراً إلى أنه تم خلال الأعوام الماضية، إيفاد معتمرين من مرضى السرطان، بالتعاون مع لجنة أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة، وإيفاد مجموعة من طلبة الجامعة القاسمية المتفوقين دراسياً.

وكشف عبد الله سلطان بن خادم، أن الجمعية تستعد خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مبادرة "تيسير العمرة" الخاصة باليوم الوطني، بإيفاد العمال والأسر وطلاب العلم، المقرر أن يستفيد منها نحو 1400 شخص، من المنتسبين إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من ذوي الدخل المحدود، ولم يسبق لهم أداء المناسك من قبل الحملة، ليأتي المشروع بمثابة مكرمة تغطي كافة فئات المحتاجين الراغبين في أداء المناسك، ولم تسعفهم إمكاناتهم المادية.

وأوضح أنه تم تخصيص هذه الحملة، ضمن مبادرات الجمعية في اليوم الوطني، لتعم البسمة والبهجة على المستفيدين، وتظل ذكرى الاتحاد عالقة في أذهانهم بالخير، مؤكداً أن التكافل الاجتماعي يشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، متوجهاً بجزيل الشكر إلى المحسنين، الذين جادوا بصدقاتهم وتبرعاتهم، لدعم مشاريع ومبادرات الجمعية، ما ساهم في إنجاح تلك المبادرات، ووصولها إلى مستحقيها.